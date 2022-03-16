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    Основні правила, які врятують життя під час ракетних ударів та бомбардувань

    Ви повинні чітко знати, що з укриття є щонайменше два виходи - Основні правила, які врятують життя під час ракетних ударів та бомбардувань

    Ви повинні чітко знати, що з укриття є щонайменше два виходи

    фото з відкритих джерел

    Якщо немає можливості добігти до укриття, містянам радять лишатися біля опорних стін – вони витримають

    Правила, що рятують життя під час ракетних ударів та бомбардувань ворогом українських міст. Про це повідомляє МВС України.

    Правило «двох стін»

    Від небезпеки вас має відділяти щонайменше 2 стіни, бо одна ймовірно, зруйнується від удару, а друга візьме на себе уламки стіни, віконного скла тощо. Тому ховатися безпечно у місці, яке розташоване за другою від фасаду опорною стіною. Зазвичай це тамбур, коридор або передпокій. Навіть якщо вам здається, що будинок нестійкий, підвалу нема, а в сховищі немає місця, лишайтеся біля опірних стін – вони витримають.

    Правило «двох виходів»

    Ви повинні чітко знати, що з укриття є щонайменше 2 виходи. Тому підвал чи гараж з одним виходом – це пастка. Єдиний вихід може завалити уламками будинку або під час пожежі він може бути заблокованим. Проте сучасні підземні паркінги та підвали у більшості будинків спроєктовані безпечно. Крім кількох виходів вони оснащені датчиками диму та в них передбачені системи пожежогасіння.

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    Теги: росія МВС війна українці укриття будинок
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    Основні правила, які врятують життя під час ракетних ударів та бомбардувань