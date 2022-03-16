Ракетний удар по Донецьку. Експерти довели, що це зробили окупанти (відео)

Окупанти можуть обманути лише тих, хто взагалі не хоче думати

Обстріл із комплексу «Точка-У» відбувся з підконтрольної росіянами території

Росія запустила ракети з комплексу «Точка-У» по окупованому Донецьку, а потім звинуватила в цьому українську армію.

Аналітики спростували цю інформацію та довели, що ракета прилетіла з території непідконтрольної Україні.

«По інциденту у Донецьку, є багато фотографій, зроблених місцевими жителями та самим окупантами. На них чітко видно ракетну частину «Точки-У», за якою дуже легко визначити, з якого боку прилетів снаряд», – сказав експерт.

За його словами, всі докази вказують на те, що постріл зробили з південного сходу, де поки що непідконтрольні Україні землі.

Як повідомлялося, російські окупанти запустили балістичну ракету «Точка-У» на Донецьк, звинувативши в цьому Україну, уламки збитої ракети впали в центрі міста, є жертви. За уточненими даними, на місці падіння уламків «Точка-У», 17 загиблих та 28 поранених.