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    Ракетний удар по Донецьку. Експерти довели, що це зробили окупанти (відео)

    Окупанти можуть обманути лише тих, хто взагалі не хоче думати - Ракетний удар по Донецьку. Експерти довели, що це зробили окупанти (відео)
    Окупанти можуть обманути лише тих, хто взагалі не хоче думати
    фото з відкритих джерел

    Обстріл із комплексу «Точка-У» відбувся з підконтрольної росіянами території

    Росія запустила ракети з комплексу «Точка-У» по окупованому Донецьку, а потім звинуватила в цьому українську армію.

    Аналітики спростували цю інформацію та довели, що ракета прилетіла з території непідконтрольної Україні.

    «По інциденту у Донецьку, є багато фотографій, зроблених місцевими жителями та самим окупантами. На них чітко видно ракетну частину «Точки-У», за якою дуже легко визначити, з якого боку прилетів снаряд», – сказав експерт.

    За його словами, всі докази вказують на те, що постріл зробили з південного сходу, де поки що непідконтрольні Україні землі.

    Як повідомлялося, російські окупанти запустили балістичну ракету «Точка-У» на Донецьк, звинувативши в цьому Україну, уламки збитої ракети впали в центрі міста, є жертви. За уточненими даними, на місці падіння уламків «Точка-У», 17 загиблих та 28 поранених.

    Теги: росія окупанти війна інформаційна війна обстріл Донецьк ракета #stoprussia
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    Ракетний удар по Донецьку. Експерти довели, що це зробили окупанти (відео)