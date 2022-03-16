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    Сьогодні Зеленський виступить перед Конгресом США

    Очікується, що у своєму виступі президент України закликає США встановити безполітну зону над Україною - Сьогодні Зеленський виступить перед Конгресом США
    Очікується, що у своєму виступі президент України закликає США встановити безполітну зону над Україною
    фото з відкритих джерел

    Зі зверненням до країни 16 березня також виступить президент США Джо Байден

    Сьогодні, 16 березня, президент України Володимир Зеленський звернеться по відеозвʼязку до Конгресу Сполучених Штатів. Про це повідомляє Радіо свобода.

    Очікується, що у своєму виступі президент України закликає США встановити безполітну зону над Україною та попросить надати країні бойові літаки МІГ-29, які перебували в арсеналі Польщі. Ці літаки дозволять Україні протистояти в небі російській авіації, обʼєктами ударів якої останніми днями стають житлові квартали українських міст.

    Тепер очікується лише підпис законопроєкта президентом Джо Байденом

    Зі зверненням до країни 16 березня також виступить президент США Джо Байден. За повідомленнями преси, він оголосить про надання додаткових фінансових ресурсів на військову допомогу Україні. США розширять постачання Україні протитанкових ракетних комплексів Javelin та зенітно-ракетних комплексів Stinger. За словами людей з оточення президента Байдена, Білий дім не готовий запровадити безполітну зону над Україною та схвалити передачу Україні польських МІГів, оскільки побоюється прямого протистояння з Росією, яка є ядерною країною.

    Нагадаємо, президент Полодимир Зеленський зустрівся із очільниками урядів Польщі, Чехії та Словенії.

    Теги: США Джозеф Байден війна Володимир Зеленський президент #stoprussia
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    Сьогодні Зеленський виступить перед Конгресом США