Особисті заручники Путіна. У МВС пояснили, чому не працюють гуманітарні коридори

В Україні триває 13 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко вважає, що російський президент Володимир Путін наказав не допускати відкриття гуманітарних коридорів до тимчасово окупованих українських міст. Про це він повідомив під час загальноукраїнського телемарафону, передає «Главком».

«Росіяни нам говорять про гуманітарні коридори, але, на жаль, є великі сумніви, що вони будуть забезпечені. Є пряма вказівка Володимира Путіна – ні в якому разі не допускати гуманітарних коридорів. Тим самим довести людей до відчаю, щоб вони почали просити росіян, аби ті їх вивезли хоч кудись. А кудись – це до Росії або Білорусії. Мирні люди стали особистими заручниками Володимира Путіна», – сказав Денисенко.

Нагадаємо, що у заблокованому окупантами Маріуполі від зневоднення померла дитина.

Також міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко поскаржився, що країна-агресор блокує вчасну поставку ліків на окуповані території. Зокрема, мова про інсулін, знеболювальні засоби, препарати для діалізу. У підсумку це негативно позначається на здоров’ї українців.

Нагадаємо, в Україні триває 13 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.