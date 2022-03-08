Байден закликав Конгрес США виділити Україні допомогу у розмірі $12 млрд

«Якщо ми не будемо протистояти нападам Путіна зараз, то ситуація стане лише гіршою»

Президент США Джо Байден закликав Конгрес США ухвалити пакет допомоги Україні у розмірі $12 млрд. Про це він сказав сьогодні під час промови щодо запровадження нового пакету санкцій проти Росії та підтримки України.

«Ціна російської агресії є високою. Але очевидно, що Україна не поступиться. Якщо ми не будемо протистояти нападам Путіна зараз, то ситуація стане лише гіршою. Ми мусимо підтримати український народ. Я закликаю Конгрес ухвалити пакет на $12 млрд на підтримку України», – сказав президент США.

Як повідомлялось, також Байден сьогодні оголосив, що Сполучені Штати запроваджують заборону на імпорт російської нафти та газу до США через війну в Україні.

«Ми забороняємо весь імпорт російської нафти, газу та енергії. Це означає, що російська нафта більше не буде прийматися у портах США», – підкреслив Байден.