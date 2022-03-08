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    Байден закликав Конгрес США виділити Україні допомогу у розмірі $12 млрд

    Байден: &laquo;Ми мусимо підтримати український народ&raquo; - Байден закликав Конгрес США виділити Україні допомогу у розмірі $12 млрд

    Байден: «Ми мусимо підтримати український народ»

    «Якщо ми не будемо протистояти нападам Путіна зараз, то ситуація стане лише гіршою»

    Президент США Джо Байден закликав Конгрес США ухвалити пакет допомоги Україні у розмірі $12 млрд. Про це він сказав сьогодні під час промови щодо запровадження нового пакету санкцій проти Росії та підтримки України.

    «Ціна російської агресії є високою. Але очевидно, що Україна не поступиться. Якщо ми не будемо протистояти нападам Путіна зараз, то ситуація стане лише гіршою. Ми мусимо підтримати український народ. Я закликаю Конгрес ухвалити пакет на $12 млрд на підтримку України», сказав президент США.

    Як повідомлялось, також Байден сьогодні оголосив, що Сполучені Штати запроваджують заборону на імпорт російської нафти та газу до США через війну в Україні.

    «Ми забороняємо весь імпорт російської нафти, газу та енергії. Це означає, що російська нафта більше не буде прийматися у портах США», підкреслив Байден.

    Теги: Росія США Джозеф Байден війна Україна
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    Байден закликав Конгрес США виділити Україні допомогу у розмірі $12 млрд