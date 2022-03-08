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    Події в Україні

    У Маріуполі від зневоднення померла дитина: Зеленський терміново звернувся до світу

    Зеленський вкотре закликав&nbsp;західних партнерів&nbsp;закрити небо над Україною - У Маріуполі від зневоднення померла дитина: Зеленський терміново звернувся до світу
    Зеленський вкотре закликав західних партнерів закрити небо над Україною
    фото: Офіс президента

    Президент додав, що окупанти оточили, заблокували Маріуполь і спеціально виснажують

    Окупанти оточили й заблокували Маріуполь, вони спеціально виснажують місто. У Маріуполі від зневоднення померла дитина. Про це під час брифінгу повідомив президент України Володимир Зеленський.

    «У Маріуполі вперше за десятки років, мабуть, вперше від часів вторгнення нацистів, від зневоднення померла дитинка. Почуйте мене сьогодні, шановні партнери, – від зневоднення померла дитина, у 2022 році», сказав Зеленський.

    Президент додав, що окупанти оточили й заблокували Маріуполь, вони спеціально його виснажують.

    Зеленський нагадав, що Україна бореться вже 13 день. «Знищуємо окупантів всюди, де можемо. Але є небо. Сотні російських крилатих ракет, сотні бойових літаків окупантів, сотні гвинтокрилів…», зауважив Зеленський.

    Нагадаємо, російські окупаційні війська атакують гуманітарний коридор, по якому намагаються евакуюватися мирні мешканці Маріуполя.

    Нагадаємо, це не перша спроба України евакуювати мешканців Маріуполя. У неділю, 6 березня, з 12:00 в Маріуполі мала початися евакуація мирного населення, але колона була обстріляна.

    Через небезпеку для співробітників ОБСЄ оголосила про вихід своєї Спеціальної моніторингової місії (СММ) з України.

    Теги: Маріуполь окупанти Володимир Зеленський населення #stoprussia
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    У Маріуполі від зневоднення померла дитина: Зеленський терміново звернувся до світу