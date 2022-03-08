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    Країна-агресор блокує вчасну поставку ліків на окуповані території – МОЗ

    В Україні триває 13 день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Країна-агресор блокує вчасну поставку ліків на окуповані території – МОЗ

    В Україні триває 13 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

    ілюстративне фото

    За час війни Росія вивела з ладу 61 медичний заклад в Україні

    Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що за час війни російські війська вивели з ладу 61 медичний заклад, серед них вщент знищено нове відділення Ізюмської лікарні. Про це сьогодні він сказав в ефірі телемарафону українських каналів, інформує «Главком».

    Крім цього, за словами Ляшка, країна-агресор блокує вчасну поставку ліків на окуповані території. Зокрема, мова про інсулін, знеболювальні засоби, препарати для діалізу. У підсумку це негативно позначається на здоров’ї українців. Насамперед це стосується мешканців Маріуполя.

    «Терористів дратує якість медичних закладів, які надаються в Україні останніх два роки. Своїми діями вони порушують Женевську конвенцію, за якої заклади охорони здоров’я не можуть залучатися до війни чи військових конфліктів», – заявив очільник МОЗ.

    Міністр додав, що перебуває у постійному контакті з Всесвітньою організацією охорони здоров’я, якій сигналізує порушення Женевської конвенції.

    Як повідомлялося, медичну допомогу в Україні готові надавати понад 500 медпрацівників з інших країн.

    1 березня російські терористи розстріляли машину лікарки-анастезіологині «Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії» Марини Калабіної, яка везла пораненного племінника до лікарні з села Кухарі на Київщині.

    5 березня близько 13 години на територію Бородянського психоневрологічного інтернату зайшов підрозділ кадирівців. Вони замінували всі підходи до інтернату й звідти вели артилерійський вогонь по позиціях української армії.

    Теги: міністр війна окуповані території ліки час #stoprussia
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    Країна-агресор блокує вчасну поставку ліків на окуповані території – МОЗ