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    Події в Україні

    На Чернігівщині на міні підірвалось цивільне авто: троє загиблих

    Окупанти замаскували міни на дорогах - На Чернігівщині на міні підірвалось цивільне авто: троє загиблих
    Окупанти замаскували міни на дорогах
    фото з відкритих джерел

    Російські фашисти розклали на дорогах заборонені протипіхотні міни

    Біля села Количівка на Чернігівщині автомобіль, в якому перебувало шестеро осіб, підірвався на протипіхотній міні. В результаті три людини загинуло, а трьох поранених дітей госпіталізовано. Про це повідомила у Facebook уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

    «Учора на київській трасі поблизу с. Количівки у Чернігівській області автомобіль, в якому перебувало троє дорослих та троє дітей, підірвався на протипіхотній міні. Усі дорослі загинули на місці, дітей із пораненнями різної тяжкості доправлено до лікувальних закладів», – йдеться у повідомленні.

    За словами очевидців, міни на дорозі були замасковані соломою та сміттям. Зауважується, що вони є заборонені для застосування відповідно до Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін і про їх знищення.

    Використання такого виду зброї проти мирного населення є злочином проти людяності і порушенням чотирьох Женевських конвенцій 1949 року.

    Нагадаємо, у Миколаївській області 8 березня російські військові розстріляли мікроавтобус із персоналом дитячого будинку сімейного типу, є жертви.

    Інцидент стався вдень на кіровоградській трасі Н-14, за 25 кілометрів від в'їзду в миколаївський мікрорайон Тернівка.

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    Теги: війна Чернігівщина смерть військові автомобіль Людмила Денісова населення
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    На Чернігівщині на міні підірвалось цивільне авто: троє загиблих