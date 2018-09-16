Отруєння Скрипалів: у Росії знайшли документ із даними про паспорт Боширова



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На фото Боширова також стоїть штамп «Відомостей не давати».

Російське онлайн-видання «Проект» повідомляє, що має в розпорядженні документ, який свідчить про можливу причетність до російських спецслужб і другого громадянина Росії, підозрюваного в отруєнні Сергія і Юлії Скрипалів – Руслана Боширова.

Це файл з інформаційної системи «Російський паспорт».

Документ містить раніше не публіковану фотографію Боширова з російського паспорта, і на ній зображений той же чоловік, якого британська влада звинувачує в отруєнні Скрипалів.

На документі – ті ж позначки, що і в паспортному файлі Олександра Петрова, іншого підозрюваного росіянина, про який напередодні писала дослідницька група Bellingcat.

На фото Боширова також стоїть штамп «Відомостей не давати». Скан документів Боширова «Проект» публікує в своєму Телеграм-каналі.

Раніше Bellingcat з посиланням на свої джерела писав, що позначка може вказувати на те, що файл із паспортної системи належить особі, пов’язаній з російськими спецслужбами. На штампі вказано той же номер телефону, що, імовірно, належить Міністерству оборони Росії. На скані документів Петрова була також зроблена позначка «есть письмо, сс», що можна розшифрувати як «цілком таємно» («совершенно секретно»). Документ Боширова, який публікує «Проект», відсканований погано, але на ньому також можна роздивитися одну «с».

У файлі Боширова зазначено, що він отримав паспорт через «непридатність» старого в жовтні 2010 року (Петров – «замість зіпсованого» в 2009 році). У документі також міститься номер нібито старого паспорта Боширова. Як раніше писали The Insider і Bellingcat, у Петрова номер старого паспорта виявився, ймовірно, фальшивим – в паспортної базі даних немає запису з таким номером.