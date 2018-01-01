Озброєні окупанти не пустили ОБСЄ до вантажівок з путінським «гумконвоєм»

Двоє озброєних чоловіків завадили патрулю місії проїхати на територію об'єкта, де знаходиться «гумконвой» РФ

Спостережна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що бойовики не дозволили спостерігачам у Луганську простежити за колоною російського «гумконвою». Про це йдеться у звіті ОБСЄ. «Біля населеного пункту Новосвітлівка (непідконтрольний урядові України, 16 км на південний схід від Луганська) члени патруля місії бачили 10



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Так званий гуманітарний конвой з Росії

Двоє озброєних чоловіків завадили патрулю місії проїхати на територію об'єкта, де знаходиться «гумконвой» РФ

Спостережна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що бойовики не дозволили спостерігачам у Луганську простежити за колоною російського «гумконвою».

Про це йдеться у звіті ОБСЄ.

«Біля населеного пункту Новосвітлівка (непідконтрольний урядові України, 16 км на південний схід від Луганська) члени патруля місії бачили 10 білих вантажівок із російськими номерними знаками та написом «Гуманітарна допомога від Російської Федерації» російською мовою», - повідомили спостерігачі.

Зазначається, що колону супроводжували два автомобілі з табличками бойовиків «ЛНР» та написом «Міліція», чотири автомобілі з написом «міністерство надзвичайних ситуацій Росії», машина швидкої допомоги з російськими номерними знаками та два інші транспортні засоби з табличками «ЛНР».

«За спостереженнями, автоколона заїхала на територію об'єкта на вул. Руднєва, 2а, у Луганську. Двоє озброєних чоловіків завадили патрулю місії проїхати на територію об'єкта, пояснивши це тим, що спостерігачам не дозволено перебувати на цьому об'єкті, оскільки СММ «завчасно не узгодила» це питання», - йдеться у звіті місії.

Як відомо, у четвер, 22 лютого, 74-а колона МНС Росії з начебто гуманітарною допомогою висунулася на Донбас.

Нагадаємо, 25 січня Росія відправила на Донбас 73-ю колону з начебто гуманітарною допомогою.

Натомість окупанти в Луганську не пустили ОБСЄ до вантажівок з «гумконвоєм» РФ.

У відповідь МЗС України вимагає від РФ припинити вчинення протиправних дійта неухильно дотримуватися міжнародних норм та законодавства України

Як відомо, Росія доставляє «допомогу» на Донбас з порушенням міжнародних норм.

Так, у грудні минулого року місії ОБСЄ не дали проінспектувати «гумконвой» РФ.

Раніше Україна вже неодноразово вимагала від Росії припинити надсилати свої так звані гуманітарні конвої на Донбас.