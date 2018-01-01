Росія відправила на Донбас 74-й «гумконвой»

Автомобілі везуть більше 430 тонн вантажів

У четвер, 22 лютого, 74-а колона МНС Росії з начебто гуманітарною допомогою висунулася на Донбас. Про це повідомляє «Тасс» з посиланням на прес-службу міністерства. «Усі митні та прикордонні процедури будуть проводитися в установленому законом порядку на двох пунктах пропуску - Донецьк і Матвєєв Курган», -



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Так званий гуманітарний конвой РФ

Автомобілі везуть більше 430 тонн вантажів

У четвер, 22 лютого, 74-а колона МНС Росії з начебто гуманітарною допомогою висунулася на Донбас.

Про це повідомляє «Тасс» з посиланням на прес-службу міністерства.

«Усі митні та прикордонні процедури будуть проводитися в установленому законом порядку на двох пунктах пропуску - Донецьк і Матвєєв Курган», - йдеться у заяві МНС Росії.

Зазначається, що автомобілі везуть більше 430 тонн вантажів, серед яких «здебільшого дитячі продуктові набори та медичне майно».

Нагадаємо, 25 січня Росія відправила на Донбас 73-ю колону з начебто гуманітарною допомогою.

Натомість окупанти в Луганську не пустили ОБСЄ до вантажівок з «гумконвоєм» РФ.

У відповідь МЗС України вимагає від РФ припинити вчинення протиправних дійта неухильно дотримуватися міжнародних норм та законодавства України

Як відомо, Росія доставляє «допомогу» на Донбас з порушенням міжнародних норм.

Так, у грудні минулого року місії ОБСЄ не дали проінспектувати «гумконвой» РФ.

Раніше Україна вже неодноразово вимагала від Росії припинити надсилати свої так звані гуманітарні конвої на Донбас.