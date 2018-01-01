Росія відправила на Донбас 74-й «гумконвой»
- Сьогодні, 06:52
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Розсилка
Так званий гуманітарний конвой РФ
Автомобілі везуть більше 430 тонн вантажів
У четвер, 22 лютого, 74-а колона МНС Росії з начебто гуманітарною допомогою висунулася на Донбас.
Про це повідомляє «Тасс» з посиланням на прес-службу міністерства.
«Усі митні та прикордонні процедури будуть проводитися в установленому законом порядку на двох пунктах пропуску - Донецьк і Матвєєв Курган», - йдеться у заяві МНС Росії.
Зазначається, що автомобілі везуть більше 430 тонн вантажів, серед яких «здебільшого дитячі продуктові набори та медичне майно».
Нагадаємо, 25 січня Росія відправила на Донбас 73-ю колону з начебто гуманітарною допомогою.
Натомість окупанти в Луганську не пустили ОБСЄ до вантажівок з «гумконвоєм» РФ.
У відповідь МЗС України вимагає від РФ припинити вчинення протиправних дійта неухильно дотримуватися міжнародних норм та законодавства України
Як відомо, Росія доставляє «допомогу» на Донбас з порушенням міжнародних норм.
Так, у грудні минулого року місії ОБСЄ не дали проінспектувати «гумконвой» РФ.
Раніше Україна вже неодноразово вимагала від Росії припинити надсилати свої так звані гуманітарні конвої на Донбас.