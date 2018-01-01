  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Росія відправила на Донбас 74-й «гумконвой»

    Автомобілі везуть більше 430 тонн вантажів
    У четвер, 22 лютого, 74-а колона МНС Росії з начебто гуманітарною допомогою висунулася на Донбас. Про це повідомляє «Тасс» з посиланням на прес-службу міністерства. «Усі митні та прикордонні процедури будуть проводитися в установленому законом порядку на двох пунктах пропуску - Донецьк і Матвєєв Курган», -
    • Сьогодні, 06:52
    • Розсилка
    <p>Так званий гуманітарний конвой РФ</p>

    Так званий гуманітарний конвой РФ

    Автомобілі везуть більше 430 тонн вантажів

    У четвер, 22 лютого, 74-а колона МНС Росії з начебто гуманітарною допомогою висунулася на Донбас.

    Про це повідомляє «Тасс» з посиланням на прес-службу міністерства.

    «Усі митні та прикордонні процедури будуть проводитися в установленому законом порядку на двох пунктах пропуску - Донецьк і Матвєєв Курган», - йдеться у заяві МНС Росії.

    Зазначається, що автомобілі везуть більше 430 тонн вантажів, серед яких «здебільшого дитячі продуктові набори та медичне майно».

    Нагадаємо, 25 січня Росія відправила на Донбас 73-ю колону з начебто гуманітарною допомогою.

    Натомість окупанти в Луганську не пустили ОБСЄ до вантажівок з «гумконвоєм» РФ.

    У відповідь МЗС України вимагає від РФ припинити вчинення протиправних дійта неухильно дотримуватися міжнародних норм та законодавства України

    Як відомо, Росія доставляє «допомогу» на Донбас з порушенням міжнародних норм.

    Так, у грудні минулого року місії ОБСЄ не дали проінспектувати «гумконвой» РФ.

    Раніше Україна вже неодноразово вимагала від Росії припинити надсилати свої так звані гуманітарні конвої на Донбас.

    Читайте також
    Росія Донбас гумконвой Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ