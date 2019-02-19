Пакистан: агресивна відповідь Індії по Кашміру ставить під питання переговори щодо Афганістану
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Заява Західа Насрулла була зроблена на фоні загострення протиріч між двома озброєними ядерною зброєю державами південної Азії
Ісламабад має вплив і зв’язки із афганськими талібами
Посол Пакистану в Афганістані Захід Насрулла заявив про те, що переговори між США і афганським Талібаном можуть бути поставлені під загрозу, якщо Індія вдасться до застосування сили проти Пакистану у відповідь на ситуацію в Кашмірі.
Тим самим пакистанський дипломат натякнув на близькі зв’язки і вплив Ісламабаду на Талібан, повідомляє інформаційне агентство Reuters.
Попередньо планується, що спеціальний посланник США з питаннь Афганського врегулювання Залмай Халілзад і представники руху Талібан мають зустрітися 25 лютого в Катарі.
Відповідна заява Західа Насрулла була зроблена на фоні загострення протиріч між двома озброєними ядерною зброєю державами південної Азії після знищення 40 індійських військових пакистанським терористичним угрупованням Джайш-е-Мохаммад.
Нагадаємо, генерал-лейтенант збройних сил Індії К.Дж.С.Ділон, який командує військами в Кашмірі, заявив, що Міжвідомча розвідка Пакистану була задіяна в терористичному акті проти індійських військових.