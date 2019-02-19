Індія: Пакистанська розвідка причетна до терористичної атаки в Кашмірі



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14 лютого на півдні штату Джамму і Кашмір (Індія) терористи атакували автоколону Центральних резервних сил поліції

Пакистан вимагає чесного розслідування і намагається залучити ООН

Генерал-лейтенант збройних сил Індії К.Дж.С.Ділон, який командує військами в Кашмірі, заявив про те, що Міжвідомча розвідка Пакистану була задіяна в терористичному акті проти індійських військових на минулому тижні. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Тоді в результаті атаки загинуло 40 військових, а відповідальність на себе взяло угрупування Джейш-е-Мохаммад. Ділон відзначив, що відповідна терористична організація була створена збройними силами Пакистану. При цьому генерал-лейтенант відмовився вдаватися в деталі, посилаючись на триваюче слідство.

Зі свого боку Пакистан вже звернувся до ООН із прохання втрутися на фоні наростання протиріч і напруженості із Індією. Окрім того Ісламабад вимагає від Нью-Делі проведення максимально відкритого і прозорого розслідування атаки, яка сталася 14 лютого 2019 року.

Очільник МЗС Пакистану Шах Махмуд Куреші заявив про те, що абсурдно називати його країну винною до завершення розслідування.

Як відомо, число загиблих під час атаки терориста-смертника на автобус з індійськими військовими в Кашмірі зросло до 44.

14 лютого на півдні штату Джамму і Кашмір (Індія) терористи атакували автоколону Центральних резервних сил поліції.