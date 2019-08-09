Пакистан заборонив показувати індійські фільми у кінотеатрах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вистави, фільми та інший індійський контент будуть повністю заборонені в Пакистані, - заявив пакистанський прем’єр

Пакистан заборонив прокат індійських фільмів у кінотеатрах на тлі зростання напруженості у відносинах між двома країнами через спірний регіон Джамму і Кашмір.

Про це повідомив у Twitter радник прем'єр-міністра Пакистану.

«Жодне індійське кіно не буде показано в жодному пакистанському кінотеатрі. Вистави, фільми та інший індійський контент будуть повністю заборонені в Пакистані», - написав пакистанський прем’єр.

Як відомо, Пакистан призупинив залізничне сполучення з Індією на тлі загострення відносин між двома державами, викликаного рішенням Нью-Делі ліквідувати штат Джамму і Кашмір.

«Експрес дружби» — єдиний потяг, який ходив з Лахора в Нью-Делі через Аттар два рази на тиждень. Перший маршрут поїзд здійснив 22 липня 1976 року.

Уряд Індії оголосив 5 серпня про рішення ліквідувати штат Джамму і Кашмір і створити в цьому регіоні дві союзні території (що мають менше прав, ніж штат). З цією метою було вирішено скасувати статтю 370 Конституції, яка наділяла штат Джамму і Кашмір особливим статусом. Пізніше документ був схвалений в парламенті. Пакистан рішуче засудив цей крок.

Міністерство закордонних справ Індії закликало Ісламабад скасувати рішення про зниження рівня дипломатичних відносин з Нью-Делі, викликане ліквідацією індійського штату Джамму і Кашмір.

Джерело: Громадське