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    Пакистан призупиняє торгівлю з Індією та відкликає свого посла

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    Пакистан призупиняє торгівлю з Індією та відкликає свого посла

    Ісламабад оголосив, що статус дипломатичних відносин з Індією буде знижено

    Уряд Пакистану прийняв рішення вислати головного дипломатичного представника Індії і призупинити двосторонню торгівлю через ситуацію навколо спірного регіону Кашмір.

    Як повідомляє India Today, Ісламабад оголосив, що статус дипломатичних відносин з Індією буде знижено.

    Зокрема, Пакистан відкликав свого посла з Індії і висилає індійського посла (верховного комісара Індії).

    «Ми відкликаємо нашого посла з Делі і висилаємо їхнього [посла]», - заявив міністр закордонних справ Шах Мехмуд Куреші.

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    Ці кроки були прийняті за підсумками засідання Національної ради безпеки під головуванням прем'єр-міністра Імрана Хана.

    Напередодні парламент Індії проголосувала за те, щоб позбавити автономії штат Джамму і Кашмір (знаходиться в області Кашмір). Індійський штат буде перебувати під прямим контролем Делі.

    Територія Кашміру вже тривалий час є предметом суперечки між Індією і Пакистаном.

    Отримавши в 1947 році незалежність, Британська Індія розділилася на дві країни за релігійною ознакою.

    До сьогоднішнього дня в Кашмірі не існує державного кордону, а Індію і Пакистан в цьому регіоні розділяє так звана Лінія контролю.

    З 1989 року там активізувалися ісламістські бойовики, яких, як стверджують в Індії, підтримує Пакистан.

     

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