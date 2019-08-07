Пакистан призупиняє торгівлю з Індією та відкликає свого посла



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Ісламабад оголосив, що статус дипломатичних відносин з Індією буде знижено

Уряд Пакистану прийняв рішення вислати головного дипломатичного представника Індії і призупинити двосторонню торгівлю через ситуацію навколо спірного регіону Кашмір.

Як повідомляє India Today, Ісламабад оголосив, що статус дипломатичних відносин з Індією буде знижено.

Зокрема, Пакистан відкликав свого посла з Індії і висилає індійського посла (верховного комісара Індії).

«Ми відкликаємо нашого посла з Делі і висилаємо їхнього [посла]», - заявив міністр закордонних справ Шах Мехмуд Куреші.

Ці кроки були прийняті за підсумками засідання Національної ради безпеки під головуванням прем'єр-міністра Імрана Хана.

Напередодні парламент Індії проголосувала за те, щоб позбавити автономії штат Джамму і Кашмір (знаходиться в області Кашмір). Індійський штат буде перебувати під прямим контролем Делі.

Територія Кашміру вже тривалий час є предметом суперечки між Індією і Пакистаном.

Отримавши в 1947 році незалежність, Британська Індія розділилася на дві країни за релігійною ознакою.

До сьогоднішнього дня в Кашмірі не існує державного кордону, а Індію і Пакистан в цьому регіоні розділяє так звана Лінія контролю.

З 1989 року там активізувалися ісламістські бойовики, яких, як стверджують в Індії, підтримує Пакистан.