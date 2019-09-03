Палатний вважає, що імідж України у світі залежить від спортсменів, тому Їхні інтереси мають бути в пріоритеті держави



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Артут Палатний очолював Комітет Верховної Ради з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму

З урахуванням стратегічного значення розвитку спорту, вважає Артур Палатний, доцільно повернути стару урядову структуру та виокремити спорт в самостійний орган

Концентрація більше ніж 10 окремих галузей в управлінні одного новоствореного Міністерства культури, молоді та спорту є небезпечним кроком, який може завадити ефективній державній політиці у кожному з цих напрямів. Про це заявив Артур Палатний, народний депутат VII і VIII скликань, який очолював Комітет Верховної Ради з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму дві каденції поспіль.

Нагадаємо, до сфери управління реформованого Мінмолодьспорту крім вищевказаного передали музейну діяльність, кіно, театр, музику, медіа та інформаційну безпеку, туризм, благодійність і волонтерство, видавничу справу, гуманітарну та інформаційну політику на тимчасово окупованих територіях, а також питання релігії.

Коментуючи таку структуру та діапазон повноважень, Артур Палатний сказав, що новоутворене відомство може перетворитися в некерованого «монстра» та врешті призвести до того, що низка важливих галузей залишиться поза увагою державної влади. «Викликає серйозні сумніви, що одне міністерство здатно однако ефективно опікуватися стількома напрямками, які є абсолютно різними та незалежними один від одного. Кожна з цих галузей є дуже важливою для України і потребує відповідної уваги. Зараз це схоже на небезпечну спробу поєднати непоєднуване», — сказав Артур Палатний.

На його думку, особливе занепокоєння викликає напрямок спорту. Адже галузь залишилася без керівного ЦОВВ напередодні XXXII Олімпійських ігор, які влітку 2020 року прийматиме Токіо: «Це питання престижу України. Бо міжнародний імідж створюють не чиновники чи урядовці, а спортсмени. Ба більше, наші спортивні «зірки» часто запалюють саме Олімпійські ігри. Підготовка до них — першочергове завдання. Хто тепер за це відповідатиме?». Саме з олімпіад починали брати Кличко, молоде покоління боксерів Олександр Усик і Василь Ломаченко, фехтувальниця Ольга Харлан. Поборотися за олімпійське золото може чемпіонка світу з дзюдо Дар’я Білодід. Українці традиційно сильні у стрільбі, фехтуванні, важкій атлетиці, тощо. Саме спортсмени роблять Україну відомою у світі не лише корупцією та війною. Більше того, спортивні перемоги сприяють інвестиційній привабливості, розвитку туризму, поповненню бюджету врешті решт.

З урахуванням стратегічного значення розвитку спорту, вважає Артур Палатний, доцільно повернути стару урядову структуру та виокремити спорт в самостійний орган: «Спортсмени варті того, щоби їхніми проблемами опікувалося окреме міністертсво, а не бозна-який департамент чи навіть відділ. Повторюю, це престиж нашої держави».

Як повідомлялось, постановою Кабміну ліквідовано Міністерство культури і Міністерство молоді та спорту. Натомість створені Міністерство культури, молоді та спорту, а також Міністерство цифрової трансформації.

Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада проголосувала за склад уряду, запропонований прем’єром Олексієм Гончаруком.

До слова, у вівторок, 3 вересня, відкрилася друга сесія Верховної Ради України дев'ятого скликання.