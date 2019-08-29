Прощання. Радник міністра спорту подякував ЗМІ за спільну роботу



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Павло Булгак із чемпіоном ІІ Європейських ігор Олегом Верняєвим Фото із соцмереж

Павло Булгак похизувався найбільшим своїм досягненням

Напередодні першого засідання Верховної ради нового скликання представники наразі чинного, але вже практично колишнього складу Кабінету міністрів пишуть у соцмережах сумні пости-прощання. Поряд із прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом підсумував діяльність і подякував усім дотичним за роботу радник спортивного міністра Ігоря Жданова Павло Булгак.

«Український спорт, коли це не футбол – нікому не цікавий!», - казали вони.

«Ви нічого не робите для популяризації нашого спорту, наших спортивних героїв та досягнень!», - казали вони.

«Ви лише піаритесь у Фейсбуці!», - казали вони.

А ми, за ці п’ять років, запустили та реалізували одну з найуспішніших Фейсбук-кампаній з просування українського спорту під гештеґом #УкраїнаПеремагає. Абсолютним рекордом цієї SMM-кампанії стало ось відео з блискучого виступу українських синхроністок. Понад 1 100 000 переглядів, 12 000 лайків, майже 32 000 репостів.

Фотодоказ успідності

Хтось скаже «піар!», а хтось з цього мільйона вперше дізнався про синхронне плавання, про наших дівчат у збірній, про їх досягнення, отримав насолоду від яскравого водно-спортивного дійства і потім обов'язково буде дивитися далі та вболівати за наших русалоньок.

Майже п’ять років у щоденному режимі, часто без вихідних; глибоко вночі в дні Олімпійських та Паралімпійських ігор, прямо з місця змагань Європейських ігор в Баку та Мінську, Всесвітніх ігор у Вроцлаві – ця кампанія творилася Міністром молоді та спорту Ігорем Ждановим разом зі мною, за допомогою його фейсбук-сторінки. Як радник міністра з комунікацій, вважаю інформаційну кампанію «УкраїнаПеремагає» одним з найбільших досягнень у своїй роботі в Мінмолодьспорту», - написав пан Булгак.

Після того Павло Булгак подякував усім працівникам прес-служби Міністерства молоді і спорту України поіменно, не забув про департамент олімпійського спорту, неолімпійського спорту, працівників, спортсменів і тренерів, колег Інваспорту, які моніторили та оперативно надавали інформацію про результати змагань, фото та відео перемог спортивних героїв України.

Також пан радник подякував за співпрацю ряду ЗМІ, серед яких виділив зокрема «Главком».

«Велика вам вдячність, колеги, за інформаційну підтримку та популяризацію українського спорту!», - підсумував Павло Булгак.

Зауважимо, що на початку серпня пан Булгак розмістив на сайті Президента України петицію про збереження Міністерства молоді і спорту. Наразі вона зібрала 544 підписи з необхідних 25-ти тисяч.