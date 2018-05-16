Палестина відкликала своїх послів з чотирьох європейських країн

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Міністр закордонних справ Палестини Ріяд аль-Малікі

У палестинському відомстві пояснили своє рішення бажанням провести консультації зі своїми послами

Посли Палестини в Австрії, Румунії, Чехії та Угорщині відкликані для консультацій після участі дипломатів чотирьох європейських країн у прийомі ізраїльського МЗС з нагоди перенесення посольства США в Єрусалим. Про це в середу, 16 травня, повідомляє прес-служба МЗС Палестини.

«МЗС Палестини вважає цю участь грубим порушенням міжнародного права і численних резолюцій Організації Об'єднаних Націй, в яких стверджується, що Єрусалим був окупованою територією з 1967 року і не дозволяє країнам переносити туди свої посольства», - йдеться в повідомленні.

У палестинському відомстві пояснили своє рішення бажанням провести консультації зі своїми послами в цих країнах з питання прихильності Австрії, Румунії, Чехії та Угорщини позиціям Євросоюзу, більшість країн якого дотримуються міжнародного права і резолюцій ООН, що стосуються палестинського питання.

Нагадаємо, у вівторок Ізраїль вирішив видворити консула Туреччини у Єрусалимі на невизначений термін.

Як повідомлялося, міністерство закордонних справ Туреччини також попросило ізраїльського посла Ейтана Нае тимчасово залишити країну.

15 травня на екстренному засіданні Радбезу ООН США заявили, що знайшли пояснення кривавим сутичкам у Секторі Гази.

Нагадаємо, Кувейт запросив проведення екстреного засідання Ради Безпеки ООН через загострення ситуації в Секторі Гази після відкриття в Єрусалимі посольства США.

Як відомо, 14 травня в Єрусалимі відкрили посольство США. На знак протесту тисячі палестинських протестувальників зібралися біля адмінкордону Сектору Гази. Вони кидали каміння і намагалися прорватися. Ізраїльські військові відкрили вогонь.

Внаслідок сутичок загинули щонайменше 52 палестинця.

Президент Туреччини назвав Ізраїль «терористичною державою» на тлі сутичок між палестинцями та ізраїльськими військовими з десятками загиблих.

Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн закликав негайно припинити заворушення.