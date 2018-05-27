Дипломат: Незалежна Палестина без столиці у Єрусалимі неможлива

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Східний Єрусалим має бути столицею Палестини, а Західний – Ізраїлю. Жодних поступок – посол Палестини в Україні

Жоден палестинець не піде на поступки по відношенню Єрусалима. Майбутня незалежна Палестина не може бути без столиці у Єрусалимі. Про це йдеться в інтерв’ю посла Палестини в Україні Мохаммад аль-Асаада «Главкому».

«Я кажу про Східний Єрусалим насамперед. Які б не були для нас пропозиції щодо вирішення питання, якщо туди не входитиме Східний Єрусалим як столиця Палестини і повернення біженців, то палестинці не будуть реагувати на ці пропозиції. Східний Єрусалим має бути столицею Палестини, а Західний – Ізраїлю. Жодних інших поступок. Це наш принцип, якого ми дотримуємося», - зазначив дипломат.

За словами посла Мохаммад аль-Асаада, він не бачить бажання Ізраїлю шукати компроміс у вирішенні цієї проблеми. «Ми сядемо за стіл переговорів тільки після того, як пан Трамп зніме свою ініціативу з розміщення посольства США у Єрусалимі. Знаєте, кожен політик, коли обіймає посаду президента США, не володіє усією ситуацією на Близькому Сході. Ми сподіваємося, що світогляд нинішньої адміністрації Трампа щодо Близького Сходу зміниться. Але станом на зараз ситуація дуже складна. Вона ускладнилася з приходом до влади Нетаньягу. Він не хоче миру», - додав посол.

Як відомо, 14 травня в Єрусалимі відкрили посольство США. На знак протесту тисячі палестинських протестувальників зібралися біля адмінкордону Сектору Гази. Вони кидали каміння і намагалися прорватися. Ізраїльські військові відкрили вогонь. Внаслідок сутичок загинули щонайменше 52 палестинця.

Президент Туреччини назвав Ізраїль «терористичною державою» на тлі сутичок між палестинцями та ізраїльськими військовими з десятками загиблих.

Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн закликав негайно припинити заворушення.

Пізніше Палестина відкликала своїх послів з чотирьох європейських країн, пояснивши своє рішення бажанням провести консультації зі своїми дипломатами у цих країнах з питання прихильності Австрії, Румунії, Чехії та Угорщини позиціям Євросоюзу, більшість країн якого дотримуються міжнародного права і резолюцій ООН щодо палестинського питання.

Детальніше читайте в інтерв’ю «Главкома» з послом Палестини в Україні: Посол Мохаммад аль-Асаад: Незалежна Палестина не може бути без столиці у Єрусалимі