Панда Шин Шин із зоопарку Токіо народила двійню

У панд з Токійського зоопарку вперше за останні чотири роки є поповнення

Але кого саме – «хлопчиків» чи «дівчаток» – цього наразі невідомою

Токійський зоопарк повідомив, що вперше за останні чотири роки у панд є поповнення. А двійні тут у них взагалі ніколи не було. Панденятка народилися в середу, 23 червня 2021 року. Зараз вони по черзі будуть з мамою та в інкубаторі, розповідає ВВС Україна.

Але кого саме – «хлопчиків» чи «дівчаток» – народила панда на ім'я Шин Шин, цього наразі невідомою.

Великі панди дуже рідко піклуються одразу про обох дитинчат, тому в зоопарку вирішили помістити одного з новонароджених в інкубатор. Проте їх регулярно мінятимуть місцями, аби кожен мав материнське вигодовування».

«Ми переконаємося, що панда годуватиме одного з дитинчат, тоді як про другого ми подбаємо в інкубаторі», – розповіла речниця зоопарку Наоя Огаші.

Співробітники зоопарку підозрювали, що 15–річна Шин Шин завагітніла після парування зі своїм партнером Рі Рі у березні цього року. Проте підтвердили це лише кілька тижнів тому.

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Новина про можливе поповнення серед панд спричинила зростання акцій ресторанних мереж поблизу зоопарку.

«Справа в тому, що панди відіграють значну роль у туристичній економіці Японії. Більше панд – більше відвідувачів в зоопарку, а відтак, і в ресторанах поблизу», – зазначається у повідомленні.

І Шин Шин, і Рі Рі токійський зоопарк «запозичив» у Китаю. У 2017 у пари народилося панденятко Хисіанг. А дитинча, яке народилося у 2012, померло за кілька днів після народження. Воно було першим панденятком, яке з'явилося в зоопарку за майже чверть сторіччя.

Загалом великі панди дуже важко розмножуються як на волі, так і у зоопарках. Тож їх залишилося лише кілька тисяч, і природоохоронні організації б'ють на сполох.

Через карантин побільшало панд у й зоопарку Гонконгу.

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