Померла найстаріша у світі панда

У перерахунку на людський вік панді було 130 років

У зоопарку китайського міста Чунцин у віці 38 років померла найстаріша у світі гігантська панда Сінь Сін.

Про це повідомляє The New York Post.

Тварині було 38 років, вона померла від поліорганної недостатності. У перерахунку на людський вік їй було 130 років.

«Ще в кінці жовтня у Сінь Сін з'явилися сонливість і втрата апетиту, її стан став швидко погіршуватися. Незважаючи на зусилля лікарів, врятувати панду не вдалося», – йдеться в повідомленні.

Сінь Сін називали «матір'ю-героїнею»: за всі роки вона народила 36 дитинчат.

Сінь Сін, що в перекладі означає «нова зірка», народилася в 1982 році в заповіднику повіту Баосін провінції Сичуань і відразу була перевезена у зоопарк Чунцина. У серпні цього року тварина відзначила 38-річчя. Їй подарували «торт» з її улюблених страв у вигляді фруктів і бамбукових пагонів.

До слова, у зоопарку Барселони коронавірус виявили у чотирьох левів.