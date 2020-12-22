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    У світі

    Померла найстаріша у світі панда

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    <p><span>Панда Сінь Сін померла від поліорганної недостатності</span></p> - Померла найстаріша у світі панда

    Панда Сінь Сін померла від поліорганної недостатності

    Фото: NYP

    У перерахунку на людський вік панді було 130 років

    У зоопарку китайського міста Чунцин у віці 38 років померла найстаріша у світі гігантська панда Сінь Сін.

    Про це повідомляє The New York Post.

    Тварині було 38 років, вона померла від поліорганної недостатності. У перерахунку на людський вік їй було 130 років.

    «Ще в кінці жовтня у Сінь Сін з'явилися сонливість і втрата апетиту, її стан став швидко погіршуватися. Незважаючи на зусилля лікарів, врятувати панду не вдалося», – йдеться в повідомленні.

    Сінь Сін називали «матір'ю-героїнею»: за всі роки вона народила 36 дитинчат.

    Сінь Сін, що в перекладі означає «нова зірка», народилася в 1982 році в заповіднику повіту Баосін провінції Сичуань і відразу була перевезена у зоопарк Чунцина. У серпні цього року тварина відзначила 38-річчя. Їй подарували «торт» з її улюблених страв у вигляді фруктів і бамбукових пагонів.

    До слова, у зоопарку Барселони коронавірус виявили у чотирьох левів.

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    Теги: Китай зоопарк тварини
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