Пандемія і армія. Covid-19 вже забрав життя у 51 військового Збройних сил

Вчора до госпіталів з діагнозом Covid-19 потрапили 27 військовослужбовців

На сьогоднішній день в українській армії на коронавірус хворіє хворіє 1764 особи

Від ускладнень, викликаних гострою респіраторною хворобою Covid-19, у Збройних силах України з початку пандемії померло 51 осіб. Про це повідомила пресслужба Командування Медичних сил ЗСУ.

Нещодавно помер працівник Збройних сил, який із 25 лютого перебував на стаціонарному лікуванні у клініці інфекційних захворювань ВМКЦ Південного регіону (місто Одеса).

«Не зважаючи на проведену терапію стан здоров’я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали», - повідомили в Медичних силах.

Станом на 18 березня в Збройних силах на гостру респіраторну хворобу Covid-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 1764 особи.

На ізоляції, у тому числі самоізоляції, перебуває 515 осіб.

За минулу добу зареєстровано 178 нових випадків захворювання на Covid-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 27 осіб. Всього за час пандемії одужало 17 095 осіб.

Із 25 лютого 2021 року у Збройних Силах України стартувало вакцинування військовослужбовців, у першу чергу це бійці на передовій.

Від початку вакцинальної кампанії у ЗСУ 9195 осіб отримали першу дозу вакцини. Із них 1594 службовців – військові медики. За минулу добу від Covid-19 в українському війську щеплено 1055 людей.

Також сьогодні МОЗ видав наказ, згідно з яким ветерани української воєнної Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил на Донбасі тепер зможуть зробити щеплення надлишковими дозами вакцини Covishield позачергово.

Крім того, через збільшення кількості важко хворих на коронавірус, РНБО закликає медиків змінити протокол лікування Covid-19

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