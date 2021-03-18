Ветерани російсько-української війни зможуть вакцинуватися позачергово

Щеплення проти Covid-19 у зоні проведення ООС почали робити з 26 лютого

Щеплення проти Covid-19 у зоні проведення ООС почали робити з 26 лютого

Військові зможуть зробити щеплення надлишковими дозами Covishield

Ветерани української воєнної Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил на Донбасі тепер зможуть зробити щеплення надлишковими дозами вакцини Covishield позачергово. Відповідний наказ видало Міністерство охорони здоров’я України.

«Учасники бойових дій можуть отримати щеплення вакциною, яку не використали, після вакцинації групи першої черги. Вакцина постачається в 10-дозних флаконах і зберігається відкритою всього 6 годин. У разі відмови людей з груп ризику, залишки доз із відкритого флакону терміново пропонують громадським діячам, до яких тепер належать ветерани АТО/ООС. Якщо вакцину не використовують у цей термін, вона підлягає утилізації», – заявили в уряді.

Учасники бойових дій можуть записатися на вакцину через портал чи мобільний застосунок «Дія» або через контакт-центр МОЗ (0 800 60 20 19).

Наразі в Україні понад 284 тисячі осіб записались у чергу на вакцинацію проти коронавірусу.

Відзначимо, в Україні в кінці лютого стартувала кампанія вакцинації від коронавірусу. Станом на 18 березня в країні прищепили понад 80 тисяч осіб, одна українка напередодні отримала вже дві дози вакцини.

Також сьогодні стало відомо, що Україна отримає вакцину Pfizer. МОЗ назвав терміни.

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