Рада скликає позачергове засідання. Головна тема – вакцинація

Парламент має розглянути законопроєкт, який звільнить від відповідальності виробників ковід-вакцин

Верховна Рада проведе позачергове засідання 19 березня, щоб обговорити перерву у пленарних засіданнях та звільнення від відповідальності виробників вакцин проти Covid-19. Про це повідомив депутат від «Слуги народу» Павло Фролов.

Позачергове засідання має розпочатися о 13:00 19 березня. Першим питанням порядку денного буде внесення змін до календарного плану п’ятої сесії Ради, що передбачають призупинення пленарних засідань до 13 квітня 2021 року.

Депутати вирішили змінити план сесії через введення локдауну у Києві з 29 березня по 2 квітня. У цей період парламентарі продовжать працювати у комітетах, оскільки це можливо робити в онлайн режимі.

Також парламент має розглянути законопроєкт, який передбачає звільнення від відповідальності виробників вакцин від Covid-19 та усіх залучених медиків за будь-які негативні наслідки вакцинації. Як зазначив Фролов, без ухвалення цього документу Україна не зможе отримати препарати для щеплення за ініціативою COVAX, зокрема вакцини виробництва Pfizer/Biontech, які Міністерство охорони здоров'я розраховує отримати вже в квітні.

Відзначимо, в Україні в кінці лютого стартувала кампанія вакцинації від коронавірусу. Станом на 18 березня в країні прищепили понад 80 тисяч осіб, одна українка отримала вже дві дози вакцини.

В Україні понад 284 тисячі осіб записались у чергу на вакцинацію проти коронавірусу.

Також сьогодні МОЗ видав наказ, згідно з яким ветерани української воєнної Антитерористичної операції та Операції об’єднаних сил на Донбасі тепер зможуть зробити щеплення надлишковими дозами вакцини Covishield позачергово.

Крім того, через збільшення кількості важко хворих на коронавірус, РНБО закликає медиків змінити протокол лікування Covid-19

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