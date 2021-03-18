РНБО закликає медиків змінити протокол лікування Covid-19

В Україні збільшується кількість важкохворих пацієнтів молодого віку, а сама хвороба часто триває понад 14 днів

Медичні експерти констатують: клінічна картина захворювання останнім часом значно змінилася

Рада національної безпеки і оборони вважає, що протокол лікування від Covid-19 слід змінити, оскільки останнім часом спостерігається збільшення кількості випадків важкого перебігу хвороби у молодих людей, а також розвитку ускладнень. Про це заявили медичні експерти під час наради щодо питань надання меддопомоги пацієнтам, хворим на Covid-19, повідомляється на сайті РНБО.

«Окрему увагу учасники наради приділили питанню актуалізації підходів до лікування хворих на коронавірусну хворобу з урахуванням світового досвіду та з огляду на підтвердження циркуляції в Україні мутованих штамів коронавірусу, які походять з країн Європи (Італія, Данія, Бельгія та ін.), Азії, Великої Британії та Австралії», – йдеться у повідомленні.

За їхніми словами, клінічна картина захворювання останнім часом значно змінилася.

«Збільшується кількість важкохворих пацієнтів молодого віку, хвороба часто триває понад 14 днів, спостерігається збільшення кількості та зміни характеру ускладнень», – зазначила пресслужба РНБО.

Через це експерти вважають за доцільне внести актуальні зміни до вітчизняного протоколу лікування Covid-19, зокрема, у частині проведення антикоагулянтної терапії.

«Зараз весь світ знаходиться в процесі пошуку найефективніших препаратів, і ми теж маємо рухатись у цьому напрямі», – наголосив заступник секретаря РНБО Олексій Соловйов.

Також Міністерство охорони здоров’я планує провести дослідження для визначення наявності антитіл до Covid-19 у населення України. Такий тест дозволить епідеміологам отримати краще уявлення того, скільки людей зіткнулися з вірусом.

В Україні зростає захворюваність на коронавірус. За добу виявили понад 15 тисяч інфікованих, а днем раніше – рекордну кількість смертей за весь час пандемії.

У червоній зоні перебувають чотири області: Закарпатська, Житомирська, Івано-Франківська і Чернівецька.

Київ перебуває в помаранчевій зоні, але посилює карантин на три тижні – з 20 березня.

Через погіршення ситуації з коронавірусом та новим сплеском захворювання у Харківській області та Полтаві місцеві влади посилюють карантин.

За офіційними даними на сьогодні у країні зафіксували повторне зараження Covid-19 у 1360 осіб. При цьому невідомо, чи було це зараження одним штамом вірусу або різними.

Відзначимо, в Україні в кінці лютого стартувала кампанія вакцинації від коронавірусу. Станом на 18 березня в країні прищепили понад 80 тисяч осіб, одна українка напередодні отримала вже дві дози вакцини.

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