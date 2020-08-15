Пандемія коронавірусу: Чорногорія послабила карантин
Громадяни США, Сербії, Косово, Албанії, Боснії і Герцеговини та Північної Македонії, а також громадяни Чорногорії, які проживали в цих країнах, можуть в’їжджати в Чорногорію за достримання низки умов
Національний координаційний орган з інфекційних захворювань дозволив жителям США та ще низки країн в’їзд до Чорногорії, інформує пресслужба уряду країни.
«Заходи щодо пом’якшення наслідків пандемії задумані з урахуванням поточного рівня нового коронавіруса в Чорногорії і сусідніх країнах, а також після консультацій з представниками туристичної індустрії та асоціації готельєрів та підприємств громадського харчування», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що громадяни США, Сербії, Косово, Албанії, Боснії і Герцеговини та Північної Македонії, а також громадяни Чорногорії, які проживали в цих країнах, можуть в’їжджати в Чорногорію за достримання наступних умов:
- мати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус (SARS-CoV-2) або позитивний результат на антитіла до SARS-CoV-2 класу IgG, отриманий серологічним тестом ELISA;
- тести повинні бути видані зареєстрованої лабораторією не пізніше за 72 години на момент в’їзду в Чорногорію;
- протягом 15 днів до в’їзду в Чорногорію люди не знаходилися в жодній з країн, з яких в’їзд до Чорногорії заборонений.
- Окрім того, прийняло рішення про продовження часів роботи ресторанів та кафе з 24:00 на годину — до 1:00. Всі заходи набули чинності 15 серпня опівночі.
Як повідомлялось, у Південній Кореї виявили рекордну кількість інфікувань Covid-19 з березня.