Пандемія коронавірусу: Чорногорія послабила карантин



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25 травня Чорногорія оголосила себе першою в Європі країною без коронавірусу

Громадяни США, Сербії, Косово, Албанії, Боснії і Герцеговини та Північної Македонії, а також громадяни Чорногорії, які проживали в цих країнах, можуть в’їжджати в Чорногорію за достримання низки умов

Національний координаційний орган з інфекційних захворювань дозволив жителям США та ще низки країн в’їзд до Чорногорії, інформує пресслужба уряду країни.

«Заходи щодо пом’якшення наслідків пандемії задумані з урахуванням поточного рівня нового коронавіруса в Чорногорії і сусідніх країнах, а також після консультацій з представниками туристичної індустрії та асоціації готельєрів та підприємств громадського харчування», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що громадяни США, Сербії, Косово, Албанії, Боснії і Герцеговини та Північної Македонії, а також громадяни Чорногорії, які проживали в цих країнах, можуть в’їжджати в Чорногорію за достримання наступних умов:

мати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус (SARS-CoV-2) або позитивний результат на антитіла до SARS-CoV-2 класу IgG, отриманий серологічним тестом ELISA;

тести повинні бути видані зареєстрованої лабораторією не пізніше за 72 години на момент в’їзду в Чорногорію;

протягом 15 днів до в’їзду в Чорногорію люди не знаходилися в жодній з країн, з яких в’їзд до Чорногорії заборонений.

Окрім того, прийняло рішення про продовження часів роботи ресторанів та кафе з 24:00 на годину — до 1:00. Всі заходи набули чинності 15 серпня опівночі.

Як повідомлялось, у Південній Кореї виявили рекордну кількість інфікувань Covid-19 з березня.