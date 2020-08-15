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    Пандемія коронавірусу: Чорногорія послабила карантин

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    25 травня Чорногорія оголосила себе першою в Європі країною без коронавірусу - Пандемія коронавірусу: Чорногорія послабила карантин
    25 травня Чорногорія оголосила себе першою в Європі країною без коронавірусу

    Громадяни США, Сербії, Косово, Албанії, Боснії і Герцеговини та Північної Македонії, а також громадяни Чорногорії, які проживали в цих країнах, можуть в’їжджати в Чорногорію за достримання низки умов

    Національний координаційний орган з інфекційних захворювань дозволив жителям США та ще низки країн в’їзд до Чорногорії, інформує пресслужба уряду країни.

    «Заходи щодо пом’якшення наслідків пандемії задумані з урахуванням поточного рівня нового коронавіруса в Чорногорії і сусідніх країнах, а також після консультацій з представниками туристичної індустрії та асоціації готельєрів та підприємств громадського харчування», — йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що громадяни США, Сербії, Косово, Албанії, Боснії і Герцеговини та Північної Македонії, а також громадяни Чорногорії, які проживали в цих країнах, можуть в’їжджати в Чорногорію за достримання наступних умов:

    • мати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус (SARS-CoV-2) або позитивний результат на антитіла до SARS-CoV-2 класу IgG, отриманий серологічним тестом ELISA;
    • тести повинні бути видані зареєстрованої лабораторією не пізніше за 72 години на момент в’їзду в Чорногорію;
    • протягом 15 днів до в’їзду в Чорногорію люди не знаходилися в жодній з країн, з яких в’їзд до Чорногорії заборонений.
    • Окрім того, прийняло рішення про продовження часів роботи ресторанів та кафе з 24:00 на годину — до 1:00. Всі заходи набули чинності 15 серпня опівночі.

     Як повідомлялось, у Південній Кореї виявили рекордну кількість інфікувань Covid-19 з березня.

    США Косово коронавірус
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