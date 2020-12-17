Видання The Economist пояснило, що саме змінив «коронавірусний» рік

ООН прогнозує, що пандемія може зробити дуже бідними понад 200 мільйонів людей

ООН прогнозує, що пандемія може зробити дуже бідними понад 200 мільйонів людей

Пандемія підкреслила соціальну несправедливість

На фоні пандемії коронавірусу багато людей вже забули, що таке «нормальне життя». Масштаб страждань від Covid-19, несправедливості та небезпеки, які виявила пандемію, означають, що 2020 запам'ятається роком змін. Про це пише журнал The Economist.

SARS-COV-2 виявили у понад 70 мільйонів людей і, можливо, цей вірус інфікував ще 500 і більше мільйонів осіб, які не робили тести і навіть не знали про свою хворобу. Це призвело до реєстрації близько 1,6 млн смертей. Багато сотень тисяч залишилися поза офіційною статистикою.

Світова економіка значно знизилася – найбільший спад після Другої світової війни.Covid-19 послужив попередженням. 80 мільярдів тварин, яких щорічно вбивають задля їжі та хутра, є справжніми носіями вірусів та бактерій, які кожні десятиліття перетворюються на смертельний патоген для людини. Цей рік яскраво продемонстрував такий причинно-наслідковий зв'язок.

Пандемія також показала проблему зміни клімату. Із часом наслідки можуть стати ще більш фатальними, якщо в майбутньому цим знехтувати.

Пандемія підкреслила соціальну несправедливість. Багато дітей втратили можливість навчатися, деякі, навіть, голодували. Випускники шкіл побачили, як відступають їхні перспективи майбутнього. Багато людей стали жертвами самотності або домашнього насилля. Робітників-мігрантів виганяли з роботи, і вони «везли» хворобу додому. Також зросла «расова напруга». Оскільки світ намагався адаптуватися до нових умов, беззаконня лише погіршилось.

ООН прогнозує, що пандемія може змусити понад 200 мільйонів людей стати жертвами крайньої бідності. Їхнє важке становище посилиться авторитаристами та потенційними тиранами, які використали вірус, щоб посилити свою владу.

Можливо, саме тому пандемії в минулому призвели до соціальних потрясінь. МВФ розглянув 133 країни в 2001-2018 роках і виявив, що «хвилювання» зазвичай наростали приблизно через 14 місяців від початку поширення хвороби, а пік досягався через 24 місяці. Чим більша нерівність у суспільстві, тим більше потрясінь. Справді, МВФ попереджає про замкнене коло, в якому протест лише збільшує труднощі, які так само живлять протести.

В умовах карантинних обмежень значно зросла електронна комерція. Оскільки люди працювали вдома, проїзд у метро скоротився. За критично короткий період безліч компаній пішли на експеримент, відправивши своїх працівників на дистанційну роботу.

Видання пише, що в різні сфери будуть приходити нові технології. Також пандемія привела до появи інноваційних урядів.

Багато людей, які змушені дотримуватися умов карантину, запитують себе, що найважливіше в житті. Уряди повинні сприймати це, як натхнення, зосереджуючись на політиці, яка сприяє гідності особистості, впевненості в собі та громадянській гордості. Вони повинні змінити рівень добробуту та освіти, а також взяти на себе роль міцної сили, щоб відкрити нові межі для громадян. Щось хороше може прийти і від пандемічної ери. Зміни повинні включати новий соціальний порядок, резюмує видання.

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