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    Папа Римський призначив нового посла в Україні

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    Архиєпископ-номінат Вісвалдас Кулбокас стане шостим Апостольським Нунцієм в Україні - Папа Римський призначив нового посла в Україні

    Архиєпископ-номінат Вісвалдас Кулбокас стане шостим Апостольським Нунцієм в Україні

    В Україні майже рік не було офіційного представника понтифіка

    Новим Апостольським Нунцієм в Україні став дотеперішній Радник Нунціатури монсеньйор Вісвалдас Кулбокас. Про це повідомляє Vatican News.

    «У вівторок, 15 червня 2021 р., у Ватикані повідомлено про те, що Папа Франциск призначив Апостольським Нунцієм в Україні дотеперішнього Радника Нунціатури монсеньйора Вісвалдаса Кулбокаса, піднісши його, одночасно, до сану архиєпископа з титулярним осідком Мартани», – йдеться у повідомленні.

    Новопризначений Апостольський Нунцій в Україні народився в Клайпеді (Литва) 14 травня 1974 року. Ієрейські свячення отримав у 1998 році. Дипломатичну службу у Ватикані розпочав у липні 2004 року в представництвах Святого Престолу в Лівані, Нідерландах, Російській Федерації, у Відділі взаємостосунків з державами Державного Секретаріату Святого Престолу та в Кенії. Він володіє італійською, французькою, іспанською, англійською та російською мовами.

    Архиєпископ-номінат Вісвалдас Кулбокас стане шостим Апостольським Нунцієм в Україні.

    Дипломатичні стосунки Святого Престолу з Україною були встановлені 8 лютого 1992 року. Першим Апостольським Нунцієм в Україні став Його Високопреосвященство архиєпископ Антоніо Франко, який був призначений 28 березня 1992 року, а 19 серпня того ж року він вручив Вірчі Грамоти.

    Його наступником від 30 травня 1999 року призначено архиєпископа Миколу Етеровича, який вручив Вірчі Грамоти 31 серпня того ж року. А від 22 квітня 2004 року Апостольським Нунцієм в Україні був архиєпископ Іван Юрковіч, який прослужив в Україні майже сім років, до 19 лютого 2011 року, а 21 травня цього ж року Святіший Отець Бенедикт ХVІ його наступником призначив архиєпископа Томаса Едварда Ґалліксона, який вручив Вірчі Грамоти 16 листопада 2011 року, а 5 вересня 2015 року, у Ватикані повідомлено про те, що Папа Франциск призначив його Апостольським Нунцієм у Швейцарії та Князівстві Ліхтенштейну.

    П’ятим Нунцієм став архієпископ Клаудіо Ґуджеротті, який був призначений 13 листопада 2015 року, а Вірчі Грамоти вручив 12 січня 2016 року, натомість 4 липня 2020 року його переведено до Великої Британії.

    Як повідомлялося, Папа Римський молиться за українців через загострення на Донбасі.

    До слова, 28 квітня Володимир Зеленський запропонував нову країну для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Він хоче провести переговори у Ватикані.

    Згодом Папа Римський відреагував на пропозицію Зеленського.

    Теги: церква Папа Римський Ватикан Україна радник
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    Папа Римський призначив нового посла в Україні