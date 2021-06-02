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    Ватикан криміналізував покарання за сексуальне насилля

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    Папа Римський змінив систему покарань Ватикану за сексуальне насильство - Ватикан криміналізував покарання за сексуальне насилля
    Папа Римський змінив систему покарань Ватикану за сексуальне насильство
    Фото з відкритих джерел

    Це найглибші зміни в кримінальному кодексі за майже 40 років

    Папа Римський Франциск погодився криміналізувати сексуальне насилля, змінивши деякі закони Римо-католицької церкви. Це найглибші зміни в кримінальному кодексі за майже 40 років. Про це повідомляє ВВС.

    В новій редакції сказано, що сексуальне насилля, примус неповнолітніх до сексу, зберігання дитячої порнографії та приховування цих фактів кваліфікуються як кримінальні злочини, за законами Ватикану.

    За словами Франциска, одна з цілей нової редакції – «зменшити кількість випадків, коли покарання за сексуальне насилля залишилося на розсуд урядовців».

    Зміни до кримінального кодексу в Ватикані розробляли протягом 11 років. Над ними працювали експерти з кримінального та канонічного права.

    Протягом останніх кількох років стало відомо про тисячі випадків сексуального насилля з боку католицьких священників. Протягом десятиріч їх жертви розповідали про це відкрито, однак через застарілі закони добитися покарання для священнослужителя було неможливо.

    До цього суттєві зміни в кримінальний кодекс вносили в 1983 році Папою Іоаном Павлом II. Тоді було створено пункт, який передбачав, що єпископи мають приймати скарги щодо сексуального насилля.

    Нові зміни почнуть діяти 8 грудня.

    В законі прописано:

    • жертвами сексуального насилля можуть стати як дорослі, так і діти. До цього в Ватикані казали, що жертвами можуть бути тільки діти, оскільки дорослі ніби-то можуть опиратися чи не погоджуватися на примусовий секс;
    • священник може втратити сан у випадку сексуального насилля;
    • за сексуальне насилля можуть покарати також тих, хто працюють при церквах (наприклад, виконують адміністративні функції). За це передбачено такі покарання, як втрата роботи та виплата штрафу;
    • відтепер будь-хто зі священників, незалежно від сану, чию вину в сексуальному насиллі буде доведено, отримає покарання в залежності від проведеного розслідування.

    Також зміни полягають в тому, що судитимуть священнослужителів не за «сексуальне насилля», а за «порушення шостої заповіді» (не чини перелюбу, – ред.).

    До слова, кілька днів тому поліція американського штату Нью-Гемпшир заарештувала співака Мериліна Менсона у зв'язку зі звинуваченнями в насильстві. Відомо, що 52-льотного артиста звинувачують у нападі на відеооператора під час концерту в Гілфорді у 2019 році.

    Раніше артиста звинувачували в насильстві відомі жінки. Почалося все з того, як актриса Еван Рейчел Вуд звинуватила свого колишнього коханого в знущаннях і сексуальному насильстві.

    Після публікації Вуд зі звинуваченнями на адресу музиканта виступили ще чотири жінки-Ешлі Уолтерс, Сара Макнілі, Ешлі Ліндсі Морган і Габріелла.

    Одіозний артист назвав заяви своїх колишніх партнерок спотворенням реальність.

    Додамо, що відома українська співачка Ані Лорак, яка довгий час живе та працює в країні-агресорі Росії, зізналася у позашлюбних стосунках – з нинішнім тренером угорського «Ференцвароша» Сергієм Ребровим.

    Теги: діти Папа Римський Ватикан розслідування поліція час
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    Ватикан криміналізував покарання за сексуальне насилля