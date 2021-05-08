  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Папа Римський схвалив призупинення дії патентів на вакцини

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Папа Франциск звернувся до учасників концерту на підтримку відмови від патентів - Папа Римський схвалив призупинення дії патентів на вакцини
    Папа Франциск звернувся до учасників концерту на підтримку відмови від патентів
    Фото: Catholic Press

    Зняття патентного захисту дозволить більш масово виробляти препарати

    Папа Римський підтримує ідею призупинення дії патентів на вакцини від коронавірусу аби збільшити доступність до них. Про це Франциск І сказав у зверненні до учасників концерту, організованого на підтримку справедливого розподілу вакцин, повідомляє Vatican News.

    Також у своїй промові Папа Римський згадав «вірус індивідуалізму», який робить людей байдужими до страждань інших. «Одним з варіантів цього вірусу є замкнутий націоналізм, який стає на заваді, наприклад, інтернаціоналізмові щеплень. Іншим варіантом є те, що ставимо закони ринку та інтелектуальної власності вище законів любові та здоров’я людства», – зазначив понтифік.

    Нагадаємо, раніше США підтримали ініціативу понад 100 країн-членів Світової організації торгівлі (СОТ) тимчасово призупинити дію патентів на вакцини від коронавірусу.

    Європейський Союз заявив, що готовий обговорити пропозицію США.

    Водночас уряд Німеччини виступає за збереження дії патентів на вакцини від коронавірусу, а президент Франції заявив, що США та Британія мали б «припинити блокувати» вакцини та компоненти, з яких вони виготовляються.

    Зняття патентного захисту з вакцин може дозволити біднішим країнам масово виробляти препарати-синоніми запатентованих вакцин. Критики ідеї зауважують, що це може позбавити компанії-розробників мотивації інвестувати в інновації, а також - що дефіцит вакцин пов’язаний не стільки з патентами, як труднощами постачання компонентів для виробництва препаратів.

    Нагадаємо, що на думку гендиректора Pfizer Альберта Бурли, бідним країнам не вистачило препарату, оскільки вони самі відмовилися зарезервувати дози вакцини.

    Крім того, стало відомо, що Єврокомісія та Pfizer законтрактували поставку додаткових 1,8 млрд доз вакцини.

    Читайте також:

    Теги: США СОТ Єврокомісія Папа Римський президент уряд природа вірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies