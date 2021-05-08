Папа Римський схвалив призупинення дії патентів на вакцини

Папа Франциск звернувся до учасників концерту на підтримку відмови від патентів

Зняття патентного захисту дозволить більш масово виробляти препарати

Папа Римський підтримує ідею призупинення дії патентів на вакцини від коронавірусу аби збільшити доступність до них. Про це Франциск І сказав у зверненні до учасників концерту, організованого на підтримку справедливого розподілу вакцин, повідомляє Vatican News.

Також у своїй промові Папа Римський згадав «вірус індивідуалізму», який робить людей байдужими до страждань інших. «Одним з варіантів цього вірусу є замкнутий націоналізм, який стає на заваді, наприклад, інтернаціоналізмові щеплень. Іншим варіантом є те, що ставимо закони ринку та інтелектуальної власності вище законів любові та здоров’я людства», – зазначив понтифік.

Нагадаємо, раніше США підтримали ініціативу понад 100 країн-членів Світової організації торгівлі (СОТ) тимчасово призупинити дію патентів на вакцини від коронавірусу.

Європейський Союз заявив, що готовий обговорити пропозицію США.

Водночас уряд Німеччини виступає за збереження дії патентів на вакцини від коронавірусу, а президент Франції заявив, що США та Британія мали б «припинити блокувати» вакцини та компоненти, з яких вони виготовляються.

Зняття патентного захисту з вакцин може дозволити біднішим країнам масово виробляти препарати-синоніми запатентованих вакцин. Критики ідеї зауважують, що це може позбавити компанії-розробників мотивації інвестувати в інновації, а також - що дефіцит вакцин пов’язаний не стільки з патентами, як труднощами постачання компонентів для виробництва препаратів.

Нагадаємо, що на думку гендиректора Pfizer Альберта Бурли, бідним країнам не вистачило препарату, оскільки вони самі відмовилися зарезервувати дози вакцини.

Крім того, стало відомо, що Єврокомісія та Pfizer законтрактували поставку додаткових 1,8 млрд доз вакцини.