Папа Римський пересяде на електромобіль. Яку модель обрав голова Ватикану

Для голови католицької церкви готують новий автомобіль. Цього разу це буде електрична модель

Для Папи Римського готують новий автомобіль. Зазвичай голові католицької церкви дарують автомобілі відомі марки. Але не цього разу. Зробити автомобіль для Папи обіцяє Fisker – американський стартап, який навіть ще не має жодної серійної моделі.

Але у 2022 році у продажу має з’явитися Fisker Ocean – електричний кросовер. І перший його екземпляр підготують саме для Папи Римського.

Днями глава католицької церкви у своїй резиденції провів приватну зустріч з представниками компанії Fisker. Після цього виробник електромобілів заявив, що доставить Папі першу випущену машину, у якій буде скляний купол.

Співзасновник компанії Хенрік Фіскер розповів, що його дуже надихнула турбота Папи Римського про навколишнє середовище і майбутні покоління. Тому для першого власника Fisker Ocean зроблять салон з поновлюваних матеріалів. Наприклад, килимки будуть проведені з переробленого пластику, який витягли з дна океану.

Детальних технічних характеристик Fisker Ocean поки не повідомляють. При цьому відомо, що на електромобіль, який почнуть серійно випускати в листопаді 2022 року, вже є 16 тисяч попередніх замовлень.

У США електрокар коштуватиме від 38 тисяч доларів.