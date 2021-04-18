Папа Римський молиться за українців через загострення на Донбасі

Папа Римський Франциск згадав про Донбас під час своєї проповіді

Франциск згадав у своїй проповіді ситуацію на Донбасі

Запобігти зростанню напруженості на Сході України закликав Папа Римський Франциск, який також розповів про свою стурбованість загостренням ситуації на Донбасі. Про це йшлося на його недільній проповіді, передає Vatican News.

Понтифік наголосив, що з тривогою слідкує за подіями, що розгортаються на Донбасі, де «протягом останніх місяців збільшилася кількість порушень режиму припинення вогню».

«Будь ласка, наполегливо прошу запобігти зростанню напруження, щоби, навпаки, здійснювалися жести, спроможні підтримувати взаємну довіру та сприяти примиренню та мирові, які дуже потрібні та дуже бажані», – заявив він.

Папа Римський висловив занепокоєння важкою гуманітарною ситуацією на окупованих територіях Донецької та Луганської областей та закликав помолитися за місцеве населення.

Нагадаємо, що у своєму Великодньому зверненні до вірян папа Римський Франциск також згадав про війну на сході України.