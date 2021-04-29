Зустріч із Путіним у Ватикані. Папа Римський відреагував на пропозицію Зеленського

Зеленський вважає, що Ватикан – ідеальне місце для діалогу про мир

Зеленський вважає, що Ватикан – ідеальне місце для діалогу про мир

Папа Франциск міг би взяти участь у зустрічі, щоби посприяти примиренню

Папа Римський Франциск нічого не знає про плани провести у Ватикані зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Росії Володимиром Путіним. Однак, він готовий бути посередником на зустрічі. Про це пише La Reppublica з посиланням на дипломата Ватикану, кардинала Леонардо Сандрі.

Зазначається, що Конгрегація Ватикану нічого не знає про підготовку такої зустрічі, але вірить, що посередництво Святого Престолу все-таки може відбутися після роботи мінської групи.

На думку Сандрі, Папа Франциск міг би взяти участь у зустрічі, щоби посприяти примиренню.

Нагадаємо, 20 квітня у відеозверненні президент Зеленський запропонував російському колезі Путіну зустрітися в «будь-якій точці» Донбасу, де йде війна.

22 квітня Путін заявив про готовність обговорити з Зеленським у Москві двосторонні відносини в будь-який зручний час, але відмовився обговорювати «проблему Донбасу». При цьому президент РФ увчергове повторив, що для вирішення «проблеми Донбасу «керівництву України потрібно спілкуватися з підконтрольними Росії бойовиками з «ДНР» і «ЛНР», а вже потім із Росією.

Згодом, 26 квітня, Зеленський заявив про підготовку до зустрічі з президентом Росії та повідомив, що відповідне доручення дано керівнику його офісу Андрію Єрмаку.

А 28 квітня Зеленський запропонував нову країну для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Він хоче провести переговори у Ватикані.

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