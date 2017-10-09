Папа Римський відвідає український собор у Римі

Папа Франциск також зустрінеться із українською громадою

Папа Римський Франциск відвідає прокатедральний собор Святої Софії в Римі та зустрінеться з українськими мігрантами в Італії. Про це інформується на сторінці собору у Facebook. Там зазначається, що візит понтифіка відбудеться на запрошення глави Української греко-католицької церкви блаженнішого Святослава. «О 16:00 папа прибуде до собору



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Папа Римський

Папа Франциск також зустрінеться із українською громадою

Папа Римський Франциск відвідає прокатедральний собор Святої Софії в Римі та зустрінеться з українськими мігрантами в Італії. Про це інформується на сторінці собору у Facebook.

Там зазначається, що візит понтифіка відбудеться на запрошення глави Української греко-католицької церкви блаженнішого Святослава.

«О 16:00 папа прибуде до собору Святої Софії, де його зустріне блаженніший Святослав. У соборі паломники зустрінуть Святішого Отця українською колядою, після чого глава УГКЦ привітає його у своєму слові. Святіший Отець також звернеться до української громади, а відтак зійде до крипти собору. Тут понтифік помолиться перед могилою владики Степана Чміля, свого вихователя в початковій школі у Буенос-Айресі (Аргентина). На завершення свого візиту папа вийде до паломників на території собору Святої Софії», - сказано у повідомленні собору.

«Візит Святішого Отця до собору Святої Софії має важливе історичне значення: кілька десятиліть цей храм був головним катедральним храмом нашої церкви і став символом її відродження. Зустріч папи з українськими мігрантами є знаком його пастирської турботи та виявом солідарності з українським народом, котрий вже декілька років страждає від війни на Донбасі», - зауважив блаженніший Святослав.

Як повідомляв «Главком», Папа Римський помолився за мир в Україні під час різдвяного послання.