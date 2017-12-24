Папа Римський зустрівся з вірянами української церкви в Італії

Папа Франциск розказав, що молиться за те, українці більше не несли таких великих жертв

Папа Римський Франциск сьогодні відвідав собор святої Софії Української греко-католицької церкви у Римі. Він привітався з вірянами, які приїхали з різних кінців Італії, та виступив із промовою. Про це повідомляє «Укрінформ». У промові Папа Франциск, зокрема, згадав трьох уже спочилих єпископів Української греко-католицької церкви, які



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Папа Франциск розказав, що молиться за те, українці більше не несли таких великих жертв

Папа Римський Франциск сьогодні відвідав собор святої Софії Української греко-католицької церкви у Римі. Він привітався з вірянами, які приїхали з різних кінців Італії, та виступив із промовою. Про це повідомляє «Укрінформ».

У промові Папа Франциск, зокрема, згадав трьох уже спочилих єпископів Української греко-католицької церкви, які перебуваючи у вигнанні, підтримували життя УГКЦ у підпіллі. Він згадав кардинала Йосипа Сліпого, який збудував собор святої Софії у Римі, «щоб він став яскравим пророчим знаком свободи в ті роки, коли українці не мали доступу до жодних святинь», єпископа Чміля, якому прислуговував (на службах - ред.) ще молодим хлопцем. Також Папа згадав кардинала Гузара, який «був не лише отцем та главою, а й проповідником і старшим наставником багатьох людей».

Франциск висловив солідарність із вірянами-українцями з Італії: «Я розумію, що хоча ви тут, серце ваше вболіває за вашу країну, особливо через лиха війни та економічні негаразди».

«Я прийшов сюди, щоб сказати, що я з вами - близький до вас серцем, своєю молитвою, я з вами, коли завершую таїнство Євхаристії. Там я прошу Всевишнього, щоб зброя замовкла. Я також прошу Його, щоб ви більше не змушені були йти на такі великі жертви заради того, щоб забезпечити гідне життя своїх близьких», - сказав Папа Римський.