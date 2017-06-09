Пара Римський дозволив матерям годувати груддю в Сікстинській капелі

У Ватикані Франциск провів обряд хрещення 18 дівчаток і 16 хлопчиків

Папа Римський Франциск хрестив 34 дитини під час довгої церемонії в Сікстинській капелі в неділю. Понтифік сказав присутнім матерям, щоб вони можуть вільно годувати дітей грудьми прямо в цьому приміщенні, якщо ті голодні. Під час церемонії, яка тривала понад дві години, Франциск провів обряд хрещення 18 дівчаток і 16 хлопчиків, включаючи дві пари



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: photogallery.va Папа Римський Франциск

У Ватикані Франциск провів обряд хрещення 18 дівчаток і 16 хлопчиків

Папа Римський Франциск хрестив 34 дитини під час довгої церемонії в Сікстинській капелі в неділю. Понтифік сказав присутнім матерям, щоб вони можуть вільно годувати дітей грудьми прямо в цьому приміщенні, якщо ті голодні. Під час церемонії, яка тривала понад дві години, Франциск провів обряд хрещення 18 дівчаток і 16 хлопчиків, включаючи дві пари близнюків.

«Якщо вони починають виконувати концерт (плачем), або якщо їм незручно або їм занадто жарко або вони погано себе почувають або голодні ... годуйте їх грудьми, не бійтеся, годуйте їх, тому що це теж мова любові», - сказав Папа Римський в своїй короткій імпровізованій проповіді.

У деяких країнах жінки як і раніше піддаються переслідуванням за годування грудьми в громадських місцях, хоча ставлення до цього змінюється. Папа робив подібні висловлювання і раніше в ході минулих церемоній. На телевізійних кадрах видно, що принаймні одна жінка годує дитину з пляшки.

Папське хрещення - це щорічний захід, право участі в якому надається дітям службовців Ватикану або Римської єпархії. Франциск є єпископом італійської столиці.

Найзнаменитіші фрески в Сікстинській капелі - стельові сцени і стіна Страшного Суду - були написані Мікеланджело.

Нагадаємо, священик церкви Московського патріархату Євген Молчанов відмовився відспівувати дворічного малюка, який трагічно загинув 31 грудня у Запоріжжі, через те, що дитина була хрещена у церкві Київського патріархату. Історія про це потрапила на сторінки The Guardian.

Джерело: Радіо Свобода