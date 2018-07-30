Паризька мерія розмістить фотографію Сенцова на своєму фасаді
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Розсилка
Сенцов голодує в російській колонії вже 78-й день
На паризькій мерії в понеділок, 30 липня, розмістять фотографію українського політв'язня та режисера Олега Сенцова, який голодує вже 78 днів.
Про це повідомляється на сторінці Save Oleg Sentsov у Facebook.
«Паризький мер на підтримку Олега Сенцова, який незабаром досягне 80-го дня голодування, розмістить його фотографію на фасаді міської мерії в 4-м муніципальному окрузі», - йдеться в повідомленні.
Захід запланований на 17.30.
В анонсі події зазначається: «Нехай нас збереться багато. Час закінчується. Олег Сенцов не повинен померти».
Нагадаємо, раніше мер Парижа Анн Ідальго висловилась на підтримку українського політв’язня, утримуваного Кремлем, режисера Олега Сенцова: «Коли світ дивиться Чемпіонат світу в Москві, я думками із Сенцовим».
Як повідомлялося, уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова 20 липня спілкувалася з українським політв’язнем Олегом Сенцовим в режимі відеоконференції.
Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова направила лист до Михайла Федотова – радника президента РФ, голови Ради при президентові РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини, якого просила проінформувати про стан здоров’я Олега Сенцова та надати відповідні підтверджуючі документи.
За інформацією Денісової, Сенцов був у реанімації.