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    Паризька мерія розмістить фотографію Сенцова на своєму фасаді

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    Олег Сенцов - Паризька мерія розмістить фотографію Сенцова на своєму фасаді
    Олег Сенцов

    Сенцов голодує в російській колонії вже 78-й день

    На паризькій мерії в понеділок, 30 липня, розмістять фотографію українського політв'язня та режисера Олега Сенцова, який голодує вже 78 днів.

    Про це повідомляється на сторінці Save Oleg Sentsov у Facebook.

    «Паризький мер на підтримку Олега Сенцова, який незабаром досягне 80-го дня голодування, розмістить його фотографію на фасаді міської мерії в 4-м муніципальному окрузі», - йдеться в повідомленні.

    Захід запланований на 17.30.

    В анонсі події зазначається: «Нехай нас збереться багато. Час закінчується. Олег Сенцов не повинен померти».

    Нагадаємо, раніше мер Парижа Анн Ідальго висловилась на підтримку українського політв’язня, утримуваного Кремлем, режисера Олега Сенцова: «Коли світ дивиться Чемпіонат світу в Москві, я думками із Сенцовим».

    Як повідомлялося, уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова 20 липня спілкувалася з українським політв’язнем Олегом Сенцовим в режимі відеоконференції.

    Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова направила лист до Михайла Федотова – радника президента РФ, голови Ради при президентові РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини, якого просила проінформувати про стан здоров’я Олега Сенцова та надати відповідні підтверджуючі документи.

    За інформацією Денісової, Сенцов був у реанімації.

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