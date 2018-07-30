Паризька мерія розмістить фотографію Сенцова на своєму фасаді



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Олег Сенцов

Сенцов голодує в російській колонії вже 78-й день

На паризькій мерії в понеділок, 30 липня, розмістять фотографію українського політв'язня та режисера Олега Сенцова, який голодує вже 78 днів.

Про це повідомляється на сторінці Save Oleg Sentsov у Facebook.

«Паризький мер на підтримку Олега Сенцова, який незабаром досягне 80-го дня голодування, розмістить його фотографію на фасаді міської мерії в 4-м муніципальному окрузі», - йдеться в повідомленні.

Захід запланований на 17.30.

В анонсі події зазначається: «Нехай нас збереться багато. Час закінчується. Олег Сенцов не повинен померти».

Нагадаємо, раніше мер Парижа Анн Ідальго висловилась на підтримку українського політв’язня, утримуваного Кремлем, режисера Олега Сенцова: «Коли світ дивиться Чемпіонат світу в Москві, я думками із Сенцовим».

Як повідомлялося, уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова 20 липня спілкувалася з українським політв’язнем Олегом Сенцовим в режимі відеоконференції.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова направила лист до Михайла Федотова – радника президента РФ, голови Ради при президентові РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини, якого просила проінформувати про стан здоров’я Олега Сенцова та надати відповідні підтверджуючі документи.

За інформацією Денісової, Сенцов був у реанімації.