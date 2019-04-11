ПАРЄ закликала Росію сформувати делегацію і повернутися до сплати внесків в організацію



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Фото: Council of Europe Parliamentary Assembly / Flickr

За словами Кулєби, ПАРЄ втрачатиме свій авторитет і важелі впливу через спроби повернути РФ

Спроби повернути Росію до ПАРЄ без виконання нею умов, які сама ж ПАРЄ висунула до Росії, розхитуватимуть Раду Європи, яка ставатиме дедалі слабшою. Про це заявив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулєба в Facebook.

За словами Кулєби, ПАРЄ втрачатиме свій авторитет і важелі впливу через спроби повернути РФ.

«Це стратегічно в інтересах Росії та інших потенційних порушників. Герої проекту «Повернення» на кожному кроці розказуватимуть, що вони просто хотіли зробити РЄ сильнішою та ефективнішою і захистити права простих росіян, але злі українці та їхні друзі їм завадили. Утім, наші опоненти можуть і перемогти. Сили для цього задіяні неспівмірні з нашими. Але РЄ від безумовного повернення росіян все одно сильнішою не стане, а просто підважить себе зсередини і дискредитує себе, насамперед в Україні. А це одна з вкрай небагатьох країн, де РЄ має реальний вплив», - написав він.

Як повідомлялось 10 квітня, у Парламентській асамблеї Ради Європи не дозволили Російській Федерації змінити процедуру запровадження санкцій. Про ухвалення відповідної резолюції оголосила президент ПАРЄ Ліліан Морі-Паск'є під час засідання Асамблеї у Страсбурзі (Франція), що транслювалось на на сайті ПАРЄ.

Напередодні ПАРЄ затвердила проведення термінових дебатів на тему «Роль і місія Парламентської асамблеї: головні виклики для майбутнього», проти яких виступила українська делегація.

Голова постійної парламентської делегації України в ПАРЄ Володимир Ар'єв при цьому заявив, що велика кількість членів ПАРЄ проти «хімічної самокастрації» інституції, що стосується зниження права Асамблеї запроваджувати санкції, чого вимагає Росія.