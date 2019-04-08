Клімкін розкритикував позицію Ягланда щодо Росії



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Якщо керуватися логікою Ягланда, треба випускати злочинців з в’язниць, бо це лінія поділу в суспільстві, - зазначив Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розкритикував генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда через його позицію щодо повернення Росії в Раду Європи.

Про це Клімкін написав у Twitter у понеділок, 8 квітня.

«Пан Ягланд вважає, що Росію потрібно повністю повернути в Раду Європи, оскільки це створює лінії поділу в Європі. Якщо керуватися такою логікою, треба випускати злочинців з в’язниць, бо це лінія поділу в суспільстві», - зазначив Клімкін.

Раніше Ягланд розповів Financial Times, що в разі, якщо Москва вийде з Ради Європи, від цього програють 140 млн росіян, які не зможуть більше звертатися до Європейського суду з прав людини для захисту своїх прав і виплат компенсацій.

Нагадаємо, у понеділок ПАРЄ підтримала проведення за терміновою процедурою дебатів з обговорення доповіді, ухвалення якої має за мету спростити процедуру зняття санкцій з російської делегації в Асамблеї.

Голова делегації Верховної Ради в ПАРЄ Володимир Ар'єв повідомив, що політичний комітет ПАРЄ підтримав принципові поправки до термінової доповіді, через яку проросійське лобі намагається змінити регламент, що забезпечило би зняття санкцій та повернення делегації Росії до Асамблеї.