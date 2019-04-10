У резолюції ПАРЄ не дозволили РФ змінити процедуру запровадження санкцій



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За резолюцію проголосувало 105 парламентаріїв, 30 проти, а 16 утримались

У Парламентській асамблеї Ради Європи не дозволили Російській Федерації змінити процедуру запровадження санкцій.

Про ухвалення відповідної резолюції оголосила президент ПАРЄ Ліліан Морі-Паск'є під час засідання Асамблеї у Страсбурзі (Франція), що транслювалось на на сайті ПАРЄ.

За резолюцію проголосувало 105 парламентаріїв, 30 проти, а 16 утримались. Під час голосування в проект резолюції були внесені правки, які не дозволили проросійським силам в ПАРЄ відстояти інтереси Росії щодо можливості повернення в сесійну залу ПАРЄ без виконання вимог попередніх резолюцій Асамблеї, ухвалених у зв’язку з агресією проти України.

Як зауважив голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв, в резолюції Росія критикується за боягузтво (подавати делегацію) та шантаж (відмову платити внесок до Ради Європи).

«Її закликали не боятися і не шантажувати, а виконувати зобов‘язання. Існуючий санкційний механізм залишається. Можливо, буде запроваджений додатковий, складніший. Але то вже справа майбутніх сесій. Делегація зробила все можливе. Хоча, головна боротьба попереду: проросійські сили відчули рухи з українського виборчого процесу, а прибічники все частіше питають - чи є їм сенс стояти за нас, якщо українці демонструють інші тенденції. Сподіваюсь, ми не дамо приводу для розчарування європейським партнерам», — наголосив Ар’єв.

Напередодні ПАРЄ затвердила проведення термінових дебатів на тему «Роль і місія Парламентської асамблеї: головні виклики для майбутнього», проти яких виступила українська делегація.

Голова постійної парламентської делегації України в ПАРЄ Володимир Ар'єв при цьому заявив, що велика кількість членів ПАРЄ проти «хімічної самокастрації» інституції, що стосується зниження права Асамблеї запроваджувати санкції, чого вимагає Росія.