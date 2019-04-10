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    У резолюції ПАРЄ не дозволили РФ змінити процедуру запровадження санкцій

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    У резолюції ПАРЄ не дозволили РФ змінити процедуру запровадження санкцій

    За резолюцію проголосувало 105 парламентаріїв, 30 проти, а 16 утримались

    У Парламентській асамблеї Ради Європи не дозволили Російській Федерації змінити процедуру запровадження санкцій.

    Про ухвалення відповідної резолюції оголосила президент ПАРЄ Ліліан Морі-Паск'є під час засідання Асамблеї у Страсбурзі (Франція), що транслювалось на на сайті ПАРЄ.

    За резолюцію проголосувало 105 парламентаріїв, 30 проти, а 16 утримались. Під час голосування в проект резолюції були внесені правки, які не дозволили проросійським силам в ПАРЄ відстояти інтереси Росії щодо можливості повернення в сесійну залу ПАРЄ без виконання вимог попередніх резолюцій Асамблеї, ухвалених у зв’язку з агресією проти України.

    Як зауважив голова української делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв, в резолюції Росія критикується за боягузтво (подавати делегацію) та шантаж (відмову платити внесок до Ради Європи).

    «Її закликали не боятися і не шантажувати, а виконувати зобов‘язання. Існуючий санкційний механізм залишається. Можливо, буде запроваджений додатковий, складніший. Але то вже справа майбутніх сесій. Делегація зробила все можливе. Хоча, головна боротьба попереду: проросійські сили відчули рухи з українського виборчого процесу, а прибічники все частіше питають - чи є їм сенс стояти за нас, якщо українці демонструють інші тенденції. Сподіваюсь, ми не дамо приводу для розчарування європейським партнерам», — наголосив Ар’єв.

    Напередодні ПАРЄ затвердила проведення термінових дебатів на тему «Роль і місія Парламентської асамблеї: головні виклики для майбутнього», проти яких виступила українська делегація.

    Голова постійної парламентської делегації України в ПАРЄ Володимир Ар'єв при цьому заявив, що велика кількість членів ПАРЄ проти «хімічної самокастрації» інституції, що стосується зниження права Асамблеї запроваджувати санкції, чого вимагає Росія.

    Росія санкції Франція ПАРЄ українці президент
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