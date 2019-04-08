ПАРЄ планує провести «термінові» дебати щодо зняття санкцій з РФ



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Українська делегація в Асамблеї, а також значна кількість депутатів з інших країн, виступають проти розгляду доповіді на цій сесії за терміновою процедурою

Парламентська асамблея Ради Європи може провести за терміновою процедурою дебати щодо доповіді, ухвалення якої має за мету спростити процедуру зняття санкцій з російської делегації в Асамблеї.

Відповідний проект порядку денного весняної сесії ПАРЄ, яка проходить 8-12 квітня у Страсбурзі, затвердило бюро Асамблеї, повідомляє «Укрінформ».

Авторами доповіді «Роль і місія Парламентської асамблеї: головні виклики майбутнього» є проросійський сенатор з Нідерландів Тіні Кокс (представник політичної групи «Об’єднаних європейських лівих»), а також інший нідерландський делегат Март ван де Вен (представник Альянсу лібералів та демократів за Європу).

Водночас, остаточне рішення щодо включення цього питання до порядку денного весняної сесії ще мають затвердити делегати.

У доповіді, назва якої відображає цілком позитивну проблематику щодо необхідності підвищення ефективності діяльності Ради Європи, реформування організації, пропонується змінити процедури, що дозволить спростити ухвалення рішення із зняття санкцій, запроваджених у ПАРЄ проти Росії.

Українська делегація в Асамблеї, а також значна кількість депутатів з інших країн, що представляють різні політичні групи, виступають проти розгляду доповіді на цій сесії за терміновою процедурою.

Як повідомлялося, прибічником скасування санкцій проти російської делегації у ПАРЄ є генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд. У своєму звіті про діяльність, оприлюдненому минулого тижня, генсек РЄ пропонує черговий сценарій повернення Росії до ПАРЄ, яка вже декілька років не заявляє свою делегацію до Асамблеї та не платить внески до бюджету РЄ через санкції, уведені через початок військової агресії проти України та порушення Москвою статуту і принципів Ради Європи і міжнародного права загалом.

Серед делегатів ПАРЄ діє потужне проросійське лобі, де особливу активність виявляють депутати від Німеччини.

Наприкінці травня Комітет міністрів Ради Європи розгляне питання про можливе позбавлення Росії репрезентативних прав в організації через несплату упродовж двох років членських внесків. На сьогодні борг РФ перед Радою Європи становить 32 млн євро.