Ар'єв повідомив оптимістичні подробиці щодо проросійської доповіді у ПАРЄ



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Зазначена доповідь жодним чином не повертає РФ напряму до Асамблеї, але теоретично може сприяти цьому, уточнив Ар'єв

«Фактично, Росія не отримає те, що хотіла», - підкреслив голова делегації Верховної Ради в ПАРЄ Володимир Ар'єв

Політичний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи підтримав принципові поправки до термінової доповіді, через яку проросійське лобі намагається змінити регламент, що забезпечило би зняття санкцій та повернення делегації Росії до Асамблеї.

Про це повідомив журналістам голова делегації Верховної Ради в ПАРЄ Володимир Ар'єв.

«Нині у політичному комітеті, наскільки я знаю, суттєво змінили редакцію доповіді. І Росія не отримає бажане», - відзначив Ар'єв, якого цитує Укрінформ.

За словами політика, РФ вимагає змінити процедури моніторингу і запровадження санкцій, зокрема, долучити до цього процесу не лише парламентську гілку, але й міністерську на рівні Комітету міністрів РЄ.

«Але зараз ці наміри зазнають поразки. І фактично, Росія не отримає те, що хотіла. Ми будемо продовжувати боротися. Голосування – післязавтра», - зауважив голова української делегації в ПАРЄ.

Він уточнив, що зазначена доповідь жодним чином не повертає РФ напряму до Асамблеї, але теоретично може сприяти цьому.

Нагадаємо, у понеділок ПАРЄ підтримала проведення за терміновою процедурою дебатів з обговорення доповіді, ухвалення якої має за мету спростити процедуру зняття санкцій з російської делегації в Асамблеї.

Впливовим прибічником скасування санкцій проти російської делегації у ПАРЄ є генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд. У своєму звіті про діяльність, оприлюдненому минулого тижня, генсек РЄ пропонує черговий сценарій з повернення Росії до ПАРЄ, яка вже декілька років не заявляє свою делегацію до Асамблеї та не платить внески до бюджету РЄ через санкції, уведені після початку військової агресії проти України та порушення Москвою статуту і принципів Ради Європи і міжнародного права загалом.

Як відомо, серед делегатів ПАРЄ дію потужне проросійське лобі, де особливу активність виявляють депутати від Німеччини.

Наприкінці травня Комітет міністрів Ради Європи розгляне питання про можливе позбавлення Росії репрезентативних прав в організації через несплату упродовж двох років членських внесків. На сьогодні борг РФ перед Радою Європи становить 32 млн євро.