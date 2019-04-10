Політичний комітет ПАРЄ не дав провести запропоновані Росією зміни щодо санкцій



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Фото: Council of Europe Parliamentary Assembly / Flickr

Ці поправки змінили б механізм санкцій і з РФ були б зняті всі обмеження

Політичний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи не дав можливості провести запропоновані російськими лобістами поправки до документа щодо механізму санкцій, які зробили можливим зняття з Росії обмежень в інституції. Про це сьогодні повідомив у Facebook член української парламентської делегації в ПАРЄ, народний депутат Олексій Гончаренко.

«Наразі Політичний комітет ПАРЄ не дав можливості провести ті поправки, на яких наполягали російські лобісти. Коротко: ці поправки змінили б механізм санкцій і з Росії були б зняті всі обмеження», - зазначив він.

Однак, Гончаренко зазначив, що «це ще не кінець».

«Як ми бачимо, кожну сесію російська делегація намагається тим чи іншим чином натиснути на керівництво і членів Ради Європи. Боротьба триває», - додав він.

Раніше постпред України при РЄ Дмитро Кулеба попереджав, що впливові сили на чолі з Генсеком РЄ Турбйорном Ягландом і однією дуже сильною країною на черговій сесії ПАРЄ, яка стартувала 8 квітня, сильно переконуватимуть ПАРЄ зробити собі «хімічну кастрацію» в інтересах Росії.

Напередодні ПАРЄ затвердила проведення термінових дебатів на тему «Роль і місія Парламентської асамблеї: головні виклики для майбутнього», проти яких виступила українська делегація.

Голова постійної парламентської делегації України в ПАРЄ Володимир Ар'єв при цьому заявив, що велика кількість членів ПАРЄ проти «хімічної самокастрації» інституції, що стосується зниження права Асамблеї запроваджувати санкції, чого вимагає Росія.