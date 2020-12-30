Парламент Аргентини легалізував аборти до 14 тижня вагітності

У Латинській Америці ця процедура наразі дозволена лише в Уругваї, Кубі та Гаяні

Верхня палата аргентинського парламенту (Сенат) підтримала законопроєкт про легалізацію абортів до 14 тижня вагітності. Про це повідомляє BBC.

Урядовий законопроєкт підтримали 38 сенаторів, 29 висловилися проти й один утримався. Під час голосування біля будівлі парламенту перебували великі натовпи активістів, частина яких виступала за легалізацію, а частина – проти. За законом країни, закон набуває чинності після ухвалення Сенатом.

Виконавча директорка аргентинського відділу правозахисної організації Amnesty International Марієла Бельскі заявила CNN, що новий закон відкриває нову еру для прав жінок у країні. Вона наголосила, що легалізація закріпить законом те, що і так щодня відбувається в країні.

Аргентина є однією з найбільш впливових країн у Латинській Америці, тому легалізація абортів у цій країні може дати поштовх до узаконення цією процедури й в інших державах регіону.

Про це заявила і представниця правозахисної організації Human Rights Watch Тамара Тарацюк Бронер. Вона зазначила, що ухвалення цього закону «надішле дуже сильний сигнал регіону про те, що можна рухатися вперед із легалізацією абортів – навіть у католицькій країні, як Аргентина».

Водночас католицька церква виступила проти такого закону. Там закликали сенаторів голосувати проти легалізації абортів. Папа Римський, який є аргентинцем, перед голосуванням написав: «Син Божий народився вигнанцем, щоб сказати нам, що кожен вигнанець – дитя Боже».

Зазначимо, що в Латинській Америці є країни (Чилі, Нікарагуа та Сальвадор), де аборт повністю заборонений. В інших країнах континенту він дозволений за певних умов.

Стало відомо, що Європарламент засудив заборону абортів у Польщі.

Як відомо, у Польщі противники посилення законодавства проти абортів відновили акції протесту.

Як повідомлялося, наприкінці жовтня президент Польщі після масових протестів запропонував послабити заборону абортів. Анджей Дуда заявив, що рішення Конституційного трибуналу у справі про обмеження абортів треба підкоригувати.

Нагадаємо, 22 жовтня Конституційний суд Польщі заявив, що аборт через дефекти плода суперечить Основному закону, і заборонив переривання вагітності в країні. Після набуття чинності рішення суду, аборт буде дозволений лише у випадку зґвалтування, інцесту або загрози здоров’ю та життю матері, що становить лише близько 2% від усіх абортів за останні роки.