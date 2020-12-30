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    Парламент Аргентини легалізував аборти до 14 тижня вагітності

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    За законом країни, закон набуває чинності після ухвалення Сенатом - Парламент Аргентини легалізував аборти до 14 тижня вагітності
    За законом країни, закон набуває чинності після ухвалення Сенатом
    Фото з відкритих джерел

    У Латинській Америці ця процедура наразі дозволена лише в Уругваї, Кубі та Гаяні

    Верхня палата аргентинського парламенту (Сенат) підтримала законопроєкт про легалізацію абортів до 14 тижня вагітності. Про це повідомляє BBC.

    Урядовий законопроєкт підтримали 38 сенаторів, 29 висловилися проти й один утримався. Під час голосування біля будівлі парламенту перебували великі натовпи активістів, частина яких виступала за легалізацію, а частина – проти. За законом країни, закон набуває чинності після ухвалення Сенатом.

    Виконавча директорка аргентинського відділу правозахисної організації Amnesty International Марієла Бельскі заявила CNN, що новий закон відкриває нову еру для прав жінок у країні. Вона наголосила, що легалізація закріпить законом те, що і так щодня відбувається в країні.

    Аргентина є однією з найбільш впливових країн у Латинській Америці, тому легалізація абортів у цій країні може дати поштовх до узаконення цією процедури й в інших державах регіону. 

    Про це заявила і представниця правозахисної організації Human Rights Watch Тамара Тарацюк Бронер. Вона зазначила, що ухвалення цього закону «надішле дуже сильний сигнал регіону про те, що можна рухатися вперед із легалізацією абортів – навіть у католицькій країні, як Аргентина».

    Водночас католицька церква виступила проти такого закону. Там закликали сенаторів голосувати проти легалізації абортів. Папа Римський, який є аргентинцем, перед голосуванням написав: «Син Божий народився вигнанцем, щоб сказати нам, що кожен вигнанець – дитя Боже». 

    Зазначимо, що в Латинській Америці є країни (Чилі, Нікарагуа та Сальвадор), де аборт повністю заборонений. В інших країнах континенту він дозволений за певних умов.

    Стало відомо, що Європарламент засудив заборону абортів у Польщі.

    Як відомо, у Польщі противники посилення законодавства проти абортів відновили акції протесту.

    Як повідомлялося, наприкінці жовтня президент Польщі після масових протестів запропонував послабити заборону абортів.  Анджей Дуда заявив, що рішення Конституційного трибуналу у справі про обмеження абортів треба підкоригувати.

    Нагадаємо, 22 жовтня Конституційний суд Польщі заявив, що аборт через дефекти плода суперечить Основному закону, і заборонив переривання вагітності в країні. Після набуття чинності рішення суду, аборт буде дозволений лише у випадку зґвалтування, інцесту або загрози здоров’ю та життю матері, що становить лише близько 2% від усіх абортів за останні роки.

    Теги: церква суд Папа Римський закон аборт зґвалтування Аргентина парламент Чилі
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