Дуда: рішення щодо обмеження абортів у Польщі треба доопрацювати



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Президент Польщі Анджей Дуда

Президент Польщі особисто виступає проти абортів у разі невиліковної вади плоду

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що рішення Конституційного трибуналу у справі про обмеження абортів треба підкоригувати.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу Polsat News.

«Попри все я сподіваюся, що Конституційний трибунал дасть час, аби це положення можна було допрацювати»,– сказав Дуда.

Президент Польщі зазначив, що особисто виступає проти абортів у разі невиліковної вади плоду.

Дуда додав, що готовий долучитися до роботи над компромісним рішенням, яке дозволить вгамувати занепокоєння в суспільстві.

Нагадаємо, через заборону абортів у Польщі рейтинг провладної партії обвалився на 12%.

До слова, в своєму найсвіжішому коментарі прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкі уточнив, під заборону абортів не потрапляють випадки, коли життя вагітної жінки під загрозою, і рішення суду стосується тільки так званих євгенічних причин аборту.

Раніше цього тижня у Львові активістки вийшли на акцію солідарності проти заборони абортів у Польщі.

Як відомо, у Польщі тривають протести проти заборони абортів.

Нагадаємо, 22 жовтня Конституційний суд Польщі заявив, що аборт через дефекти плода суперечить Основному закону, і заборонив переривання вагітності в країні. Після набуття чинності рішення суду, аборт буде дозволений лише у випадку зґвалтування, інцесту або загрози здоров’ю та життю матері, що становить лише близько 2% від усіх абортів за останні роки.

Левова частка абортів у Польщі (98%) відбувається саме через ризик ураження плоду або його хвороби. Тепер залишається два варіанти (зґвалтування та загроза життю або здоров'ю матері), але їх майже не використовують.