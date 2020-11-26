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    У світі

    Європарламент засудив заборону абортів у Польщі

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    На думку Європарламенту, постанова суду є &laquo;ще одним прикладом політичного захоплення судової влади і системного краху верховенства права&raquo; в Польщі - Європарламент засудив заборону абортів у Польщі
    На думку Європарламенту, постанова суду є «ще одним прикладом політичного захоплення судової влади і системного краху верховенства права» в Польщі

    У резолюції наголошується, що рішення було прийнято суддями, які обираються і повністю залежать від політиків з правлячої коаліції

    Європарламент у своїй резолюції заявив, що рішення Конституційного суду Польщі з приводу абортів ставить під загрозу життя жінок в цій країні.

    За резолюцію проголосували 455 євродепутатів, проти були 145 і 71 утримався.

    Парламент заявляє, що постанова Конституційного суду Польщі від 22 жовтня про визнання абортів незаконними у випадках, пов'язаних з важкими і незворотними дефектами плода, «ставить під загрозу здоров'я і життя жінок», оскільки більшість легальних абортів в країні здійснюються на цих підставах.

    У резолюції наголошується, що рішення було прийнято «суддями, які обираються і повністю залежать від політиків з правлячої коаліції на чолі з партією «Право і справедливість».

    Парламент підкреслює, що відповідно до прецедентного права Європейського суду з прав людини обмежувальні закони про аборти порушують права людини.

    «Депутати Європарламенту згодні з тим, що безперешкодний і своєчасний доступ до послуг в області репродуктивного здоров'я і повага до репродуктивної автономії жінок і процесу прийняття рішень мають вирішальне значення для захисту прав людини і гендерної рівності», – йдеться у повідомленні.

    На думку парламенту, ця постанова суду є «ще одним прикладом політичного захоплення судової влади і системного краху верховенства права» в Польщі.

    Як відомо, у Польщі противники посилення законодавства проти абортів відновили акції протесту.

    Як повідомлялося, наприкінці жовтня президент Польщі після масових протестів запропонував послабити заборону абортів.  Анджей Дуда заявив, що рішення Конституційного трибуналу у справі про обмеження абортів треба підкоригувати.

    Раніше цього тижня у Львові активістки вийшли на акцію солідарності проти заборони абортів у Польщі.

    Як відомо, у Польщі тривають протести проти заборони абортів.

    Нагадаємо, 22 жовтня Конституційний суд Польщі заявив, що аборт через дефекти плода суперечить Основному закону, і заборонив переривання вагітності в країні. Після набуття чинності рішення суду, аборт буде дозволений лише у випадку зґвалтування, інцесту або загрози здоров’ю та життю матері, що становить лише близько 2% від усіх абортів за останні роки.

    Левова частка абортів у Польщі (98%) відбувається саме через ризик ураження плоду або його хвороби. Тепер залишається два варіанти (зґвалтування та загроза життю або здоров'ю матері), але їх майже не використовують.

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    Джерело: Європейська правда

    Теги: суд Польща Європарламент аборт права людини
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