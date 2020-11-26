Європарламент засудив заборону абортів у Польщі

На думку Європарламенту, постанова суду є «ще одним прикладом політичного захоплення судової влади і системного краху верховенства права» в Польщі

У резолюції наголошується, що рішення було прийнято суддями, які обираються і повністю залежать від політиків з правлячої коаліції

Європарламент у своїй резолюції заявив, що рішення Конституційного суду Польщі з приводу абортів ставить під загрозу життя жінок в цій країні.

За резолюцію проголосували 455 євродепутатів, проти були 145 і 71 утримався.

Парламент заявляє, що постанова Конституційного суду Польщі від 22 жовтня про визнання абортів незаконними у випадках, пов'язаних з важкими і незворотними дефектами плода, «ставить під загрозу здоров'я і життя жінок», оскільки більшість легальних абортів в країні здійснюються на цих підставах.

У резолюції наголошується, що рішення було прийнято «суддями, які обираються і повністю залежать від політиків з правлячої коаліції на чолі з партією «Право і справедливість».

Парламент підкреслює, що відповідно до прецедентного права Європейського суду з прав людини обмежувальні закони про аборти порушують права людини.

«Депутати Європарламенту згодні з тим, що безперешкодний і своєчасний доступ до послуг в області репродуктивного здоров'я і повага до репродуктивної автономії жінок і процесу прийняття рішень мають вирішальне значення для захисту прав людини і гендерної рівності», – йдеться у повідомленні.

На думку парламенту, ця постанова суду є «ще одним прикладом політичного захоплення судової влади і системного краху верховенства права» в Польщі.

Як відомо, у Польщі противники посилення законодавства проти абортів відновили акції протесту.

Як повідомлялося, наприкінці жовтня президент Польщі після масових протестів запропонував послабити заборону абортів. Анджей Дуда заявив, що рішення Конституційного трибуналу у справі про обмеження абортів треба підкоригувати.

Раніше цього тижня у Львові активістки вийшли на акцію солідарності проти заборони абортів у Польщі.

Як відомо, у Польщі тривають протести проти заборони абортів.

Нагадаємо, 22 жовтня Конституційний суд Польщі заявив, що аборт через дефекти плода суперечить Основному закону, і заборонив переривання вагітності в країні. Після набуття чинності рішення суду, аборт буде дозволений лише у випадку зґвалтування, інцесту або загрози здоров’ю та життю матері, що становить лише близько 2% від усіх абортів за останні роки.

Левова частка абортів у Польщі (98%) відбувається саме через ризик ураження плоду або його хвороби. Тепер залишається два варіанти (зґвалтування та загроза життю або здоров'ю матері), але їх майже не використовують.

Джерело: Європейська правда