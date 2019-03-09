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    У світі

    Brexit може не відбутися, якщо парламент не підтримає угоду – прем’єр Мей

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    Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей - Brexit може не відбутися, якщо парламент не підтримає угоду – прем’єр Мей
    Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей

    «Підтримайте угоду і Велика Британія залишить Європейський Союз. Відхиліть її, і ніхто не знатиме, що трапиться далі», - заявила Мей

    Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей вкотре закликала парламент підтримати її угоду з ЄС щодо виходу країни з блоку, оскільки в іншому разі Brexit взагалі може ніколи не відбутися.

    Про це вона заявила 8 березня під час виступу перед працівниками одного з підприємств у портовому місті Грімсбі, що на півночі країни.

    «Підтримайте угоду і Велика Британія залишить Європейський Союз. Відхиліть її, і ніхто не знатиме, що трапиться далі», - заявила вона.

    12 березня у британському парламенті має відбутися чергове голосування за угоду уряду з ЄС про Brexit. Якщо Тереза Мей не отримає у парламенті більшість для ратифікації угоди, то в наступні два дні Палата громад зможе проголосувати за вихід з блоку без угоди або перенесення Brexit, який запланований на 29 березня.

    Тереза Мей попередила, що останній варіант означатиме ще «багато місяців і років суперечок» щодо виходу країни з блоку.

    «Якщо ми підемо цим шляхом, ми можемо взагалі ніколи не вийти з ЄС», - зазначила вона.

    Прем'єр також звернулася до Брюсселя із закликом «докласти ще одне зусилля», щоб підштовхнути парламент проголосувати за угоду, зазначивши, що врегульований Brexit є в інтересах Європейського Союзу.

    Джерело: УНН

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