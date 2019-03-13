Парламент Британії не підтримав вихід з ЄС без угоди



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Тепер депутати британського парламенту мають шанс проголосувати за відтермінування Brexit

Депутати парламенту Великої Британії не підтримали рішення про те, щоб вихід Британії з Євросоюзу відбувся без угоди. При цьому угоду щодо Brexit напередодні депутати відхилили.

Відтак, 312 депутатів проголосували проти рішення, щоб Brexit відбувся без угоди, 308 — підтримали таке рішення.

Наголошується, що голосування не має обов'язкової юридичної сили і не виключає виходу Британії з ЄС в цілому.

Тепер депутати британського парламенту мають шанс проголосувати за відтермінування Brexit. Це голосування відбудеться в четвер, 14 березня: якщо депутати проголосують за відтермінування — і ЄС з цим погодиться — Велика Британія не покине ЄС, як планувалося 29 березня.

Напередодні Палата громад парламенту Великої Британії вдруге відхилила угоду про Brexit.

На розгляд британських парламентарів були винесені домовленості, досягнуті прем'єром Терезою Мей із ЄС 11 березня. На зустрічі британського прем’єра з головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером і головою делегації ЄС на переговорах про вихід Британії з ЄС Мішелем Барньє в Страсбурзі були узгоджені «юридично зобов’язуючі зміни» в угоді про Brexit.

За це рішення проголосували 391 парламентар, проти висловилися 242 депутатів.