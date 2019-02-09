Парламент Греції ратифікував протокол про вступ Північної Македонії до НАТО



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Грецький парламент

Протокол підтримали 153 депутати, проти виступили 140

У п'ятницю, 8 лютого, парламент Греції проголосував за ратифікацію протоколу про вступ Північної Македонії до НАТО.

Про це повідомляє грецьке видання Kathimerini .

Зазначається, що протокол підтримали 153 депутати, проти виступили 140. Один депутат утримався.

Нагадаємо, на початку лютого постійні представники усіх 29 країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) підписали протокол про вступ Республіки Північна Македонія до Альянсу у майбутньому

Північна Македонія може стати членом Альянсу на липневому саміті НАТО.

8 січня глава Місії України при НАТО Вадим Пристайко заявив, що Україна має шанс вступити до Альянсу після Македонії.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз і НАТО привітали рішення парламенту Македонії, який схвалив початок процедури перейменування країни в Республіку Північна Македонія.