Парламент у четвер розгляне звіт уряду



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Кабінет міністрів 30 травня прийде звітувати у Верховну Раду

Гройсман має намір взяти участь у засіданні Ради 30 травня, на якому буде розглянуто його заяву про відставку

Верховна Рада у четвер, 30 травня, розгляне звіт Кабінету міністрів, повідомив голова парламенту Андрій Парубій.

«Ми матимемо можливість завтра розглянути і звіт уряду», - сказав Парубій, закриваючи пленарне засідання Верховної Ради в середу.

Він також висловив сподівання, що протягом середи регламентний комітет парламенту розгляне законопроект про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради й ухвалить відповідне рішення, яке дасть змогу в четвер також розглянути в сесійній залі ВР цей законопроект.

Раніше цього дня парламентський комітет з питань правової політики та правосуддя рекомендував Верховній Раді визначитися шляхом голосування із заявою про відставку прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. За словами голови комітету Руслана Князевича, Гройсман має намір взяти участь у засіданні ВР у четвер, 30 травня, на якому буде розглянуто його заяву про відставку.

Як повідомлялось, 20 травня Володимир Гройсман оголосив, що подасть у відставку.

Під час інавгураційної промови Володимир Зеленський розкритикував уряд і закликав прем’єра та міністрів звільнитись.

Гройсман у відповідь закликав Зеленського негайно внести кандидатуру на посаду прем’єра. Він також заявив, що братиме участь у виборах до Верховної Ради.

Гройсман заявив, що на парламентські вибори він має намір йти самостійно зі своєю політичною силою «Українська стратегія», не об’єднуючись ні з ким, в т.ч. і з політичною силою Петра Порошенка.